  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eşkıya Trump’tan kan donduran açıklama: İran ağır darbe alıyor, dünya için harika bir gün İran devlet televizyonu vuruldu Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı Irak'ta 3 gün yas ilan edildi! Hamaney’in ölümü Şiileri ayağa kaldırdı Ev sahibinin kiracısına attığı mesaj gündem oldu: Ramazan Ramazan yürekleri ısıttı Ekrem’e bir dava daha! Belediye parası bakın nereye gitmiş İran’dan ABD ve İsrail’e intikam yemini: Kalbimizi yaktılar, kalplerini yakacağız Meteoroloji uyardı: Kar, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor Körfez’de "güvenli liman" illüzyonu sarsıldı: Dubai efsanesi saldırıların hedefinde İran Savunma Bakanı Nasırzade öldürüldü
Yaşam 17 yaşındaki genç internet kafede bıçaklandı
Yaşam

17 yaşındaki genç internet kafede bıçaklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afyonkarahisar Sandıklı'da internet kafede çıkan tartışma kanlı bitti. 17 yaşındaki bir genç, yaşıtı tarafından defalarca bıçaklandı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir internet kafede yaşanan tartışma, saniyeler içinde bıçaklı saldırıya dönüştü.

 

Defalarca bıçaklandı

Olay, Sandıklı ilçe merkezindeki bir internet kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oyun oynamak için internet kafeye giden R.U. (17) isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir sebeple bir başka masada oturan aynı yaştaki B.A. ile tartıştı. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda R.U., konuştuğu esnada bir elini beline götürerek yanındaki bıçağı çıkarıp koltukta oturan B.A.'ya saldırdı. 3 bıçak darbesi ile yaralanan B.A., bıçaklanmasına rağmen bir eliyle saldırganın bıçak tutan eline sarılarak bırakmadı. B.A., yaptığı bu hamleyle daha fazla bıçak darbesi almaktan kurtuldu. B.A., daha sonra elini tuttuğu ve bırakmadığı R.U. ile internet kafenin dışına çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

 

R.U., ardından kaçarak gözlerden kaybolurken çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen ambulansla B.A. hastaneye kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanan B.A., daha sonra Kütahya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olay sonrası kaçan R.U. ise polisin yaklaşık bir saat süren takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 2 Kardeşe Ağır Ceza
Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 2 Kardeşe Ağır Ceza

Aktüel

Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü, 2 Kardeşe Ağır Ceza

Sokak kavgası kanlı bitti!
Sokak kavgası kanlı bitti!

Yaşam

Sokak kavgası kanlı bitti!

İftar Saatinde Sinirler Gerildi: Park Yüzünden Sokak Ortasında Kavga
İftar Saatinde Sinirler Gerildi: Park Yüzünden Sokak Ortasında Kavga

Aktüel

İftar Saatinde Sinirler Gerildi: Park Yüzünden Sokak Ortasında Kavga

Trafikte "yol verme" kavgası meydan savaşına döndü! Mardin'de sürücülerin tekmeli yumruklu düellosu kamerada!
Trafikte "yol verme" kavgası meydan savaşına döndü! Mardin'de sürücülerin tekmeli yumruklu düellosu kamerada!

Yerel

Trafikte "yol verme" kavgası meydan savaşına döndü! Mardin'de sürücülerin tekmeli yumruklu düellosu kamerada!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23