İran’ın terör devleti İsrail’e yönelik kısas operasyonunda işgal altındaki Beyt Şemeş kenti cehennemi yaşadı!

Zulüm ve işgal üzerine kurulu sözde yerleşim yerlerinde büyük bir panik ve kaos hakim olurken, ilk belirlemelere göre 8 işgalcinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgeden gelen görüntülerde saldırı sonrası oluşan enkaz yığınları ve dumanlar net bir şekilde görülürken, işgalci Yahudilerin büyük bir korku içinde kaçıştığı gözlendi. Müslümanların mukaddesatına el uzatanların sonunun hüsran olacağını gösteren bu operasyon, bölgedeki dengeleri sarsmaya devam ediyor.