Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu İran’da ilkokula füzeli saldırı! 148 çocuk öldü! Bakanlık duyurdu: 3 ayrı operasyonda 484 kilogram uyuşturucu ele geçirildi İran’a saldırılar ABD’yi karıştırdı: Trump'ın İran hamlesi MAGA tabanını böldü! Avrupa ülkesinden yüzsüzlük: İran’a saldırıya değil, misillemeye kınama İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı “İhanet yayını”nda yeni gelişme: CHP’li ANKA’nın Genel Yayın Yönetmeni de gözaltında! Eşkıya Trump’tan kan donduran açıklama: İran ağır darbe alıyor, dünya için harika bir gün İran devlet televizyonu vuruldu Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı
Gündem İran’ın terör devleti İsrail’e yönelik kısas operasyonunda işgal altındaki Beyt Şemeş kenti cehennemi yaşadı!
Gündem

İran’ın terör devleti İsrail’e yönelik kısas operasyonunda işgal altındaki Beyt Şemeş kenti cehennemi yaşadı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Müslümanlara yönelik katliamlarına ara vermeyen terör şebekesi İsrail’e, İran tarafından düzenlenen füzeli saldırıda Beyt Şemeş bölgesi vuruldu.

Zulüm ve işgal üzerine kurulu sözde yerleşim yerlerinde büyük bir panik ve kaos hakim olurken, ilk belirlemelere göre 8 işgalcinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgeden gelen görüntülerde saldırı sonrası oluşan enkaz yığınları ve dumanlar net bir şekilde görülürken, işgalci Yahudilerin büyük bir korku içinde kaçıştığı gözlendi. Müslümanların mukaddesatına el uzatanların sonunun hüsran olacağını gösteren bu operasyon, bölgedeki dengeleri sarsmaya devam ediyor.

Yorumlar

Hamdi

İranın canı istese öyle bir vururki kafir itraili ama işte müttefiklik işin içine girince islam coğrafyasını karıştırmak daha cazip geliyor aynı şekilde itrailin yerinde başka bir islam ülkesi kazayla bu şekilde iranın dini liderlerini öldürmüş olsa taş taş üstünde kalmazdı ama konu yahudi olunca orda dur oluyor ali cengiz oyunları bitmez
