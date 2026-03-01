  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
4
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe'de şok gelişme! Tedesco, Antalyaspor maçında yok...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de şok gelişme! Tedesco, Antalyaspor maçında yok...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken teknik direktör Domenico Tedesco’dan kötü haber geldi.

#1
Foto - Fenerbahçe'de şok gelişme! Tedesco, Antalyaspor maçında yok...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'de şok gelişme! Tedesco, Antalyaspor maçında yok...

Bu mücadele öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Tedesco bu karşılaşmada rahatsızlığı nedeniyle yer alamayacak.

#3
Foto - Fenerbahçe'de şok gelişme! Tedesco, Antalyaspor maçında yok...

Bilgilendirme Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alınmıştır. Rahatsızlığı sebebiyle bu akşam H. Antalyaspor ile oynayacağımız maçta takımımızın başında yer alamayacaktır. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'ya geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

