Orta Doğu yanıyor! Irak’a hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırılar bölgeye sıçradı. Irak’ta kaynağı henüz netleşmeyen bir hava aracı ile saldırı düzenlendi. Yerel güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Diyala’nın kuzeydoğusundaki Mikdadiye ilçesi kırsalında, tarım arazilerinin içinde bulunan ve karargâh olarak kullanılan bir bina doğrudan hedef alındı. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Hayatını kaybedenlerin naaşları adli tıp kurumuna nakledilirken, yaralılar en yakın hastaneye sevk edildi.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmazken, bölgedeki güvenlik birimleri olay yerinde inceleme başlattı.

Dün başkent Bağdat’ın güneyindeki Babil vilayetine bağlı Cerf el-Nasr bölgesinde Haşdi Şabi güçlerine ait karargâhlara 2 kez saldırı düzenlenmişti.