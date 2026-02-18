  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da tertemiz sicilimiz var Türkiye’den enerji güvenliğinde yeni güç çarpanı hamlesi Enerjide KMR devri Herkes gider Mersin’e, İP gider tersine! İP Lideri Dervişoğlu kardeşlik hedefine kin kustu! Biri kasaları boşaltırken biri gönülleri fethediyor! Ak belediyecilik gönüllerde taht kurmaya devam ediyor İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim! Parolin: Kararımız yapısal: Vatikan’dan barış kuruluna ret Ramazan öncesi provokasyon: Terör devleti, Batı Yaka'daki 2 bin dönüm araziye el koydu CHP'de 1 milyon dolarlık kirli tezgah! "Parayı verdik, ödeme yattı" itirafı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar CHP'de kazan kaynıyor: İmamoğlu Silivri’ye gömüldü, Özgür Özel koltuk derdine düştü!
İSLAM Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri
İSLAM

Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri

On bir ayın sultanı Ramazan manevi huzuruyla başladı. Milyonlar bulundukları ilde imsak ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. İşte, il il Ramazan imsakiyesi...

 

İstanbul

 

Ankara

 

İzmir

 

Adana

 

Adıyaman

 

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Antalya

 

Ardahan

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bayburt

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

 

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Edirne

 

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

 

Hatay

 Iğdır

 

 

Isparta

 

 

 

Kahramanmaraş

 

 

 

Karabük

 

 

Karaman 

 

 

 

Kars

 

 

Kastamonu

  

 

 Kayseri

 

Kilis

 

 

Kırıkkale 

 

 

Kırklareli

  

 

 Kırşehir

 

Kocaeli

  

 

 Konya

 

Kütahya

 

 

 Malatya

 

Manisa 

Mardin

Mersin

Muğla

Muş

 

Nevşehir

Niğde

Ordu

Osmaniye

Rize

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Siirt

Sinop

Şırnak

Sivas

Tekirdağ

 

Tokat

Trabzon

Tunceli

Uşak

Van

Yalova

Yozgat

Zonguldak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23