İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı

İran’ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın evinin vurulduğu, eşi ve çocuklarıyla birlikte hayatlarını kaybettiği iddiasına eski Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu tepki çeken bir paylaşımla cevap verdi.

İran’daki Kürtlere özerklik isteyen ve Iran’dan koparılacak toprakla bir Kürdistan kurulması için İran güvenlik güçleriyle çatışan İran Kürdistan Demokrat Partisi Genel Sekreteri Abdurrahman Kasımlo’nun 13 Temmuz 1989’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran istihbaratında öldürülmesine atıfta bulunan Miroğlu “Takdir-i ilahi! Viyana’da alçakça düzenlenen bir pusuda öldürtülen KDP lideri Prof. Abdurrahman Kasımlo’nun hesabı görülüyor!” dedi.

Miroğlu’nun tepki çeken paylaşımının altına yapılan yorumlarda “Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladın”, “Kürtlerin hesabını ABD ve İsrail mi görüyor Orhan. Utanmıyorsun da”, "Allah’ın laneti İsrail, Amerika ve destekçilerinin üzerine olsun" ifadeleri öne çıktı.