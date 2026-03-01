  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı
Gündem

İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı

İran’ın üst düzey yönetim kadrosuyla birlikte eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın eşi ve çocuklarının bulunduğu evin de vurulduğu ve hayatlarını kaybettikleri iddia edilirken eski AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken bir paylaşım geldi.

İran’ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın evinin vurulduğu, eşi ve çocuklarıyla birlikte hayatlarını kaybettiği iddiasına eski Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu tepki çeken bir paylaşımla cevap verdi.

İran’daki Kürtlere özerklik isteyen ve Iran’dan koparılacak toprakla bir Kürdistan kurulması için İran güvenlik güçleriyle çatışan İran Kürdistan Demokrat Partisi Genel Sekreteri Abdurrahman Kasımlo’nun 13 Temmuz 1989’da Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran istihbaratında öldürülmesine atıfta bulunan Miroğlu “Takdir-i ilahi! Viyana’da alçakça düzenlenen bir pusuda öldürtülen KDP lideri Prof. Abdurrahman Kasımlo’nun hesabı görülüyor!” dedi.

Miroğlu’nun tepki çeken paylaşımının altına yapılan yorumlarda “Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladın”, “Kürtlerin hesabını ABD ve İsrail mi görüyor Orhan. Utanmıyorsun da”, "Allah’ın laneti İsrail, Amerika ve destekçilerinin üzerine olsun" ifadeleri öne çıktı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Sen bu kafayla daha çok rüya görürsün

Duyarlı

Utanmadan böyle mubarek bir ayda ırkçılıktan söz ediyor. ABD ve İtrail ile yola çıkıp devam etmek isteyenlerin sonları; kafalarının edilmesi olacaktır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
