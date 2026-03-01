  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu İran’da ilkokula füzeli saldırı! 148 çocuk öldü! Bakanlık duyurdu: 3 ayrı operasyonda 484 kilogram uyuşturucu ele geçirildi İran’a saldırılar ABD’yi karıştırdı: Trump'ın İran hamlesi MAGA tabanını böldü! Avrupa ülkesinden yüzsüzlük: İran’a saldırıya değil, misillemeye kınama İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı “İhanet yayını”nda yeni gelişme: CHP’li ANKA’nın Genel Yayın Yönetmeni de gözaltında! Eşkıya Trump’tan kan donduran açıklama: İran ağır darbe alıyor, dünya için harika bir gün İran devlet televizyonu vuruldu Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı
Gündem Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı
Gündem

Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Zalim ABD ve terör şebekesi İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, en sert duruşlardan biri Kuzey Kore’den geldi.

Kuzey Kore, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını "gangsterce davranış" olarak niteleyerek şiddetle kınadı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına bir tepki de Kuzey Kore’den geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, İsrail’in İran’a başlattığı saldırıların ABD’nin aktif desteği ve himayesiyle gerçekleştirildiği hatırlatıldı. İsrail saldırılarının yanı sıra, daha sonra gerçekleşen ABD saldırılarının da "uluslararası hukuka aykırı birer saldırganlık eylemi" ve "ciddi bir egemenlik ihlali" olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılar "gangsterce davranış" olarak nitelendi. ABD ve İsrail’in İran’ı hedef alan saldırılarını şiddetle kınayan Kuzey Kore yönetimi, "Bu tür saldırganlık eylemleri hiçbir şekilde haklı gösterilemez ve hiçbir şartta hoş görülemez" açıklamasında bulundu.

 

Müslümanların kanını dökenlerin kaçacak yer bulamadığı bu tarihi operasyonla, siyonistlerin "yenilmezlik" balonu bir kez daha patladı.

DEM'in "İran" çıkışı tepki topladı! Ne şiş yansın ne kebap...
DEM'in "İran" çıkışı tepki topladı! Ne şiş yansın ne kebap...

Gündem

DEM'in "İran" çıkışı tepki topladı! Ne şiş yansın ne kebap...

İran’ın terör devleti İsrail’e yönelik kısas operasyonunda işgal altındaki Beyt Şemeş kenti cehennemi yaşadı!
İran’ın terör devleti İsrail’e yönelik kısas operasyonunda işgal altındaki Beyt Şemeş kenti cehennemi yaşadı!

Gündem

İran’ın terör devleti İsrail’e yönelik kısas operasyonunda işgal altındaki Beyt Şemeş kenti cehennemi yaşadı!

Tarağını getirin şunun..! Komşusu İran yanıyor, Paşinyan mısır-hamur yiyip, paylaşıyor...
Tarağını getirin şunun..! Komşusu İran yanıyor, Paşinyan mısır-hamur yiyip, paylaşıyor...

Dünya

Tarağını getirin şunun..! Komşusu İran yanıyor, Paşinyan mısır-hamur yiyip, paylaşıyor...

İran'ın misillemesi Körfezi vurdu: KİK dışişleri bakanları acil koduyla bir araya geliyor
İran'ın misillemesi Körfezi vurdu: KİK dışişleri bakanları acil koduyla bir araya geliyor

Dünya

İran'ın misillemesi Körfezi vurdu: KİK dışişleri bakanları acil koduyla bir araya geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23