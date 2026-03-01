  • İSTANBUL
Gündem İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin
Gündem

İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran istihbaratına sızan Mossad casuslarına karşı 20 kişilik özel ekip kurduklarını, ekiptekilerin tamamının İsrail ajanı çıktığını söylemişti.

 

 

ABD ve İsrail dün İran'a savaş açtı. İran da İsrail'i ve ABD üssü bulunan Orta Doğu ülkelerini vurdu.

Saldırılar her geçen dakika şiddetini artırırken Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yıllar önce verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu.

 

İki ülke arasındaki istihbarat savaşının boyutlarını ortaya koyan röportajda Ahmedinejad, görevi sürecinde İsrail'in istihbarat birimi Mossad'ı yok etmek için özel birim kurduklarını belirtti.

İsrail, istihbaratının İran içindeki yapılanmasının derinliğine dikkat çeken Ahmedinejad, kurdukları bu yapının başına geçirdikleri ismin daha sonra İsrail ajanı çıktığını itiraf etti:

 

"İran Gizli Servisi, İran içindeki Mossad ajanlarını temizlemek için bir birim kurmuştu. Ancak bu birimin başına getirilen ve 20 kişilik ekibinde Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı."

