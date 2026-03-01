  • İSTANBUL
Sınırda 80 bin mayın temizlendi yalanı patladı! DMM’den provokasyona tokat gibi cevap

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayının temizlendiği yönündeki iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu duyurdu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, "Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiası dezenformasyon içermektedir.

Türkiye'nin sınır hattında yürütülen mayın temizleme çalışmaları, uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı şekilde yürütülen ve sınır güvenliğini zayıflatmak değil, aksine modern güvenlik sistemleriyle daha etkin hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerdir. Sınır güvenliğimiz fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır.

Hudut güvenliğine ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." denildi.

