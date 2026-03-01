Müthiş bir lezzet şöleni... Hurma topu nasıl yapılır? Hurmadan yapılan sağlıklı atıştırmalık tarifi
İftarın vazgeçilmezi hurma için bu atıştırmalığı denemelisiniz.
Hurmadan yapıldığı için şeker ihtiyacını doğal ve sağlıklı yollarla karşılayan hurma topları, çay ve kahve saatlerinizde tercih edebileceğiniz en sağlıklı atıştırmalıklardan biri. Peki, hurma topu nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz en pratik tarif.
Hurma topu, içinde şeker veya yapay tatlandırıcı bulunmadığı için gün içinde tatlı ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz en sağlıklı atıştırmalıklardan biridir. Üzerlerini fındık, fıstık veya Hindistan cevizi tozu ile süsleyerek hem lezzetli hem de şık bir sunum elde edebilirsiniz. Tüm lezzetini hurmadan alan bu doğal atıştırmalığı evde sadece 5 dakikada pratik şekilde hazırlayabilirsiniz.
HURMA TOPLARI TARİFİ: MALZEMELER 12 adet hurma Bir çay bardağı sarı leblebi 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı 1 çorba kaşığı tepeleme kakao Fındık ezmesi 1 çay bardağı kavrulmuş fındık içi 2 çorba kaşığı bal 2 çorba kaşığı akçaağaç şurubu Üzeri için; Hindistan cevizi Kakao Toz fındık ya da fıstık Hurma topu
YAPILIŞI Çekirdeklerinden ayırdığınız hurmaları sıcak içme suyu ile yumuşamaya bırakın. Fındık ezmesi için fındıkların renklerini hafif kahverengileşinceye kadar kavurun ve sıcakken mutfak robotundan çekerek ezme haline getirin. Fındıklar ezme kıvamına geldikten sonra içerisine bal ekleyin ve tekrar mutfak robotundan geçirin. Ardından dış kaplama için leblebileri 6 saniye kadar robottan geçirin ardından hurmaları ve içerisine 1 çorba kaşığı kakaoyu ekleyin ve tekrar geçirin ardından Hindistan cevizi yağını ekleyin ve tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin Hurma topu Hurma topu Elde edilen şekli vermek için ceviz büyüklüğünde yuvarlayın ve etrafını dilediğiniz şekilde kaplayın. Sağlıklı hurma toplarınız hazır. Afiyet olsun...
