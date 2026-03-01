  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müthiş bir lezzet şöleni... Hurma topu nasıl yapılır? Hurmadan yapılan sağlıklı atıştırmalık tarifi Laricani duyurdu: İran'dan 'Bölge ülkelerine saldırı niyetinde değiliz. ABD üslerini hedef alıyoruz' açıklaması İran’ın yeni dini lideri kim olacak? Dışişleri Bakanı Erakçi’den flaş açıklama Sabah yumruğunuzu sıkmakta zorlanıyor musunuz? Bilim bakın ne diyor bu ilginç duruma... Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Yıllardır yanlış biliyormuşuz! İşte 'doğru oturma' şekli... Çok şaşıracaksınız! Kötü ekonomik koşullar sebebiyle... Kadıköy'e fırsat doğdu: El Hadji Malick Diouf Fenerbahçe ile anılıyordu: Futbolu mu bırakacak! İran yasta! Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indi
Ramazan
5
Yeniakit Publisher
Müthiş bir lezzet şöleni... Hurma topu nasıl yapılır? Hurmadan yapılan sağlıklı atıştırmalık tarifi
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Müthiş bir lezzet şöleni... Hurma topu nasıl yapılır? Hurmadan yapılan sağlıklı atıştırmalık tarifi

İftarın vazgeçilmezi hurma için bu atıştırmalığı denemelisiniz.

#1
Foto - Müthiş bir lezzet şöleni... Hurma topu nasıl yapılır? Hurmadan yapılan sağlıklı atıştırmalık tarifi

Hurmadan yapıldığı için şeker ihtiyacını doğal ve sağlıklı yollarla karşılayan hurma topları, çay ve kahve saatlerinizde tercih edebileceğiniz en sağlıklı atıştırmalıklardan biri. Peki, hurma topu nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz en pratik tarif.

#2
Foto - Müthiş bir lezzet şöleni... Hurma topu nasıl yapılır? Hurmadan yapılan sağlıklı atıştırmalık tarifi

Hurma topu, içinde şeker veya yapay tatlandırıcı bulunmadığı için gün içinde tatlı ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz en sağlıklı atıştırmalıklardan biridir. Üzerlerini fındık, fıstık veya Hindistan cevizi tozu ile süsleyerek hem lezzetli hem de şık bir sunum elde edebilirsiniz. Tüm lezzetini hurmadan alan bu doğal atıştırmalığı evde sadece 5 dakikada pratik şekilde hazırlayabilirsiniz.

#3
Foto - Müthiş bir lezzet şöleni... Hurma topu nasıl yapılır? Hurmadan yapılan sağlıklı atıştırmalık tarifi

HURMA TOPLARI TARİFİ: MALZEMELER 12 adet hurma Bir çay bardağı sarı leblebi 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı 1 çorba kaşığı tepeleme kakao Fındık ezmesi 1 çay bardağı kavrulmuş fındık içi 2 çorba kaşığı bal 2 çorba kaşığı akçaağaç şurubu Üzeri için; Hindistan cevizi Kakao Toz fındık ya da fıstık Hurma topu

#4
Foto - Müthiş bir lezzet şöleni... Hurma topu nasıl yapılır? Hurmadan yapılan sağlıklı atıştırmalık tarifi

YAPILIŞI Çekirdeklerinden ayırdığınız hurmaları sıcak içme suyu ile yumuşamaya bırakın. Fındık ezmesi için fındıkların renklerini hafif kahverengileşinceye kadar kavurun ve sıcakken mutfak robotundan çekerek ezme haline getirin. Fındıklar ezme kıvamına geldikten sonra içerisine bal ekleyin ve tekrar mutfak robotundan geçirin. Ardından dış kaplama için leblebileri 6 saniye kadar robottan geçirin ardından hurmaları ve içerisine 1 çorba kaşığı kakaoyu ekleyin ve tekrar geçirin ardından Hindistan cevizi yağını ekleyin ve tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin Hurma topu Hurma topu Elde edilen şekli vermek için ceviz büyüklüğünde yuvarlayın ve etrafını dilediğiniz şekilde kaplayın. Sağlıklı hurma toplarınız hazır. Afiyet olsun...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'da dehşete düşüren görüntüler
Gündem

İran'da dehşete düşüren görüntüler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Minab Kız Okulu'na düzenlediği saldırıda 160 kişinin öldüğünü bildirdi. Okul ve ç..
Sosyal medyada gündem olan iddia! "Türkiye’de yaşanmaz" dedi şimdi yardım bekliyor
Gündem

Sosyal medyada gündem olan iddia! “Türkiye’de yaşanmaz” dedi şimdi yardım bekliyor

“Türkiye’de yaşanmaz” diyerek Dubai’ye taşınan ekonomi yorumcusu Tunç Şatıroğlu’nun, İran’ın Dubai’yi vurması sonrası Türkiye Dışişleri Baka..
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları..
Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu
Dünya

Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu

İran, "Gerçek Vaat 4" operasyonu kapsamında ABD’nin deniz gücüne ve bölgedeki üslerine ağır bir saldırı başlattığını duyurdu. Hint Okyanusu ..
Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü
Gündem

Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü

Terör devletleri İsrail ve ABD’nin İran’ın kalbi Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği ve adını küstahça "Aslanın Kükremesi" ismi verdikleri can..
İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti
Dünya

İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti

Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia resmileşti. İran devlet televizyonu, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23