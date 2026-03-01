Müthiş bir lezzet şöleni... Hurma topu nasıl yapılır? Hurmadan yapılan sağlıklı atıştırmalık tarifi

YAPILIŞI Çekirdeklerinden ayırdığınız hurmaları sıcak içme suyu ile yumuşamaya bırakın. Fındık ezmesi için fındıkların renklerini hafif kahverengileşinceye kadar kavurun ve sıcakken mutfak robotundan çekerek ezme haline getirin. Fındıklar ezme kıvamına geldikten sonra içerisine bal ekleyin ve tekrar mutfak robotundan geçirin. Ardından dış kaplama için leblebileri 6 saniye kadar robottan geçirin ardından hurmaları ve içerisine 1 çorba kaşığı kakaoyu ekleyin ve tekrar geçirin ardından Hindistan cevizi yağını ekleyin ve tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin Hurma topu Hurma topu Elde edilen şekli vermek için ceviz büyüklüğünde yuvarlayın ve etrafını dilediğiniz şekilde kaplayın. Sağlıklı hurma toplarınız hazır. Afiyet olsun...