Sabah yumruğunuzu sıkmakta zorlanıyor musunuz? Bilim bakın ne diyor bu ilginç duruma...
Sabahları uyandığınızda elinizi yumruk yapmakta bazılarımız zorlanır, bu konu hakkında çok ilginç bir açıklama ortaya çıktı.
Bazı insanlar için bu durum birkaç saniye sürerken, bazıları için biraz daha uzun hissedilebilir. Oldukça yaygın olan bu kısa süreli tutukluk, genellikle vücudun uyanma süreciyle ilgili. Peki vücudumuz uyanınca neden hemen harekete geçemiyor? İşte bu yaygın durumun ardındaki fizyolojik sırlar…
Uyku sırasında vücudumuz uyanıkken olduğundan tamamen farklı çalışır. Özellikle NREM uykusu sırasında kaslar neredeyse tamamen gevşer.
Kas tonusu düşer, yani kaslarımız kasılma yeteneğini geçici olarak kaybeder. Bu süreçte vücut çoğunlukla sabit bir pozisyonda kalır, sadece ara sıra pozisyon değiştiririz.
Derin uykudan uyanır uyanmaz kaslar hala "dinlenme modunda" olabilir. Uzun süre kullanılmayan kaslar ve düşen vücut ısısı, ellerde ve parmaklarda sertlik hissi yaratır.
Aynı zamanda kan dolaşımı sabah saatlerinde hala yavaş çalışır. Eklemleri kayganlaştıran sinoviyal sıvının yoğunluğu artmış olduğundan parmakları hareket ettirmek başlangıçta biraz zorlaşır.
Sabahları kas sertliği ve tutukluk her insanda aynı şekilde görülmez. Yetersiz uyku, susuz kalmak veya genel hareketsizlik bu durumu tetikleyebilir. Düzenli egzersiz, hafif esneme hareketleri ve yeterli sıvı alımı, sabahları vücudu daha hızlı harekete geçirebilir.
Vücudun sabahları yeniden aktif hale gelmesi zaman alır. Yataktan kalkar kalkmaz nazikçe esnemek, kas ve eklemlerinizi uyandırır ve güne daha rahat başlamanızı sağlar. Sabah'a göre; Unutmayın, kısa bir tutukluk hissi normaldir; vücudunuza bu küçük molayı vermek, sağlıklı bir başlangıcın anahtarıdır.
