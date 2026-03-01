  • İSTANBUL
Dünya Tarağını getirin şunun..! Komşusu İran yanıyor, Paşinyan mısır-hamur yiyip, paylaşıyor...
Dünya

Tarağını getirin şunun..! Komşusu İran yanıyor, Paşinyan mısır-hamur yiyip, paylaşıyor...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tarağını getirin şunun..! Komşusu İran yanıyor, Paşinyan mısır-hamur yiyip, paylaşıyor...

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar dünyayı sarsarken İran’ın sınır komşusu Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan hamur ve mısır yiyerek videolar paylaşıyor. Paşinyan’ın yiyecek yerken paylaştığı görüntülere yapılan yorumlarda “Komşunun evi yanarken Paşinyan’ın bir saçını taramadığı kalmış” yorumları öne çıktı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının başlamasından saatler sonra Paşinyan, sosyal medya hesabından hamur işi yediği anlara ait bir paylaşım yaptı. Sınırında savaş olan bir ülkenin liderinin yaptığı bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

İran’a saldırıların ikinci gününde ise Paşinyan bu kez mısır yediği anlara dair görüntüler paylaştı. Peş peşe gelen paylaşımlar, saldırılar karşısında Erivan yönetiminin tutumuna ilişkin alaycı yorumlara neden oldu. Paşinyan’ın paylaşımları uluslararası kamuoyunda da dikkat çekti.

