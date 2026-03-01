  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem DEM'in "İran" çıkışı tepki topladı! Ne şiş yansın ne kebap...
Gündem

DEM'in "İran" çıkışı tepki topladı! Ne şiş yansın ne kebap...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
DEM'in "İran" çıkışı tepki topladı! Ne şiş yansın ne kebap...

DEM Parti, küresel eşkıya ABD ile terörist İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin orta yolcu bir açıklama yaptı. Açıklamada İran'daki sekülerlere göz kırpıldı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıların sonuçlarının olası bölgesel etkileri konusunda tüm tarafları uyarıyoruz. Küresel ve bölgesel güçlerin, İran'da demokrasi ve özgürlüklerden ziyade tarihteki diğer örneklerde olduğu gibi kendileri için tehdit olmaktan çıkacak yeni bir düzen kurma arayışında oldukları açıktır." ifadelerine yer verildi.

 

İran halkının toplumsal barışa ve demokrasiye yönelik girişimlerinin arkasında durulduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'daki mevcut rejimin dışarıdan dizaynlarla değil, halkların ortak iradesiyle değişmesinin mümkün olduğunu savunmaya devam edeceğiz. Tüm tarafları İran halklarının demokrasi ve özgürlük taleplerini dikkate alarak saldırıları durdurmaya, diyalog ve müzakere zeminine dönmeye çağırıyoruz."

