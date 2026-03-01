  • İSTANBUL
Solhan'da mest eden manzara

Bingöl’ün Solhan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından güneş yüzünü gösterdi...

Bingöl’ün Solhan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından açan güneşle birlikte ilçe genelinde dikkat çeken kış manzaraları oluştu.

 

Yağış sonrasında beyaza bürünen kentte özellikle dağlar ve ovalar kar örtüsüyle bütünleşerek görsel şölen oluşturdu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte ortaya çıkan doğal manzara, havadan görüntülendi.

 

Dron ile gerçekleştirilen çekimlerde, karla kaplanan dağ silsileleri ve ovaların beyaz örtü altındaki görüntüsü görenleri hayran bıraktı. Kent genelinde kışın tüm güzelliklerini yansıtan görüntüler eşsiz kareler oluşturdu.

