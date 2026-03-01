  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü
Gündem

Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü

Terör devletleri İsrail ve ABD’nin İran’ın kalbi Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği ve adını küstahça "Aslanın Kükremesi" ismi verdikleri canavarca saldırılarda, dini lider Ali Hamaney’in ardından eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın da hayatını kaybettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, son dakika olarak geçtiği haberde "Ahmedinejad şehit oldu" ifadelerini kullandı.

8 YIL GÖREVDE KALMIŞTI

2005-2013 yılları arasında İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Ahmedinejad, daha önce 2003-2005 döneminde Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. Aynı zamanda muhafazakâr siyasi grupların oluşturduğu İslamî İran İnşaatçılar İttifakı'nın ana siyasi lideri olarak biliniyordu.

 

 

Ahmedinejad'ın konutu dünkü bombardımanda hedef alınmıştı

BİR KEİSİMİN HEDEFİ HALİNE GELMİŞTİ

Görev süresi boyunca reformcu söylemleri ve bazı modernleşme adımları nedeniyle İslam Devrimi destekçileri tarafından eleştirilen Ahmedinejad, ülke siyasetinde tartışmalı ancak etkili bir figür olarak öne çıktı.BAŞVURU YAPMAK İSTEDİ AMA...2017 yılında üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen Ahmedinejad'ın başvurusu, anayasal gerekçelerle engellendi. Siyasi kariyeri boyunca geniş bir tabana hitap eden Ahmedinejad, İran kamuoyunda popüler isimlerden biri olarak anılmaya devam etti.

 

İsrail saldırısının özellikle Ahmedinejad'ı hedef alıp almadığı bilinmiyor.

Yorumlar

olayların garibliği

öldürülen vurulan iranlı büyük insnaların höcük yerlrden cıkaraılması sırasında mossad cıa fotograf cekiyor anında trumpa netenyahuya gönderiliyor sasılası durum demekki mossad cıa irana baya sızmış

serdar

hamasa destek veren bütün liderleri öldürmek niyetindeler. sıra ile yapıyorlar. iranı müzakere ile oyalayıp hamaneyin hedef olabileceği zamanı ve yeri bulunca hemen vurdular. Allah korusun reis çok iyi korunmalı. trump bunların kuklasıdır. trumpa güven olmaz. trump cinayetler için zemin hazırlıyor siyonistlere.
