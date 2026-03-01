Sosyal medyada gündem olan iddia! “Türkiye’de yaşanmaz” dedi şimdi yardım bekliyor

yeniakit.com.tr

Sosyal medyada ekonomik değerlendirmeler yapan ve “Türkiye’de yaşanmaz” diyerek Dubai’ye taşınan Tunç Şatıroğlu’nun, sattığı fahiş fiyatlı ekonomi eğitimlerinin yanı sıra, Dubai’de ev pazarladığı iddiaları ortaya atılmıştı. Şatıroğlu’nun AK Parti’nin ekonomi politikalarını eleştirdiği analizleri de kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

İran’ın Dubai’deki ABD üslerine misilleme yapması sonrası Tunç Şatıroğlu yine gündem oldu. Bir zamanlar, “Türkiye’de yaşanmaz” diyen Şatıroğlu’nun, şimdi Dışişleri Bakanlığı’ndan yardım istediği iddia edildi.

Türkiye’nin resmî kanallar üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri ile temas kurduğu ve ülkedeki vatandaşlarımızın durumu hakkında bilgi alışverişi yapıldığı biliniyor.

Yaşanan gelişmeler üzerine kamuoyunun odağına tekrar gelen Şatıroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kimseden yardım istemedim. Dubai'den ayrılmayı da düşünmüyorum.” diyerek iddiaları yalanladı.

Kamuoyunda güvenilirliğini yitiren Şatıroğlu’na tepkiler devam etti. Kendisine yapılan çoğu yoruma cevap veren Şatıroğlu’nun, “Hocam vatanınızı neden terk ettiniz?” sorusunu yanıtsız bıraktığı görüldü. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu ülke zaten seni alırsa yazıklar olsun” ifadesini kullanarak tepkisini dile getirdi. Bir başkası ise, “İstesen de ayrılamazsın. Hava sahası kapalı. Rahat ol.” diye yazdı.

Şu yorum ise ayrıca dikkat çekti:

“Millete depremden önce long pozisyon açtırdı (yatırım terimi), kendini de milleti de patlattı. Alım yapmayın dediği her dönemde borsa %20 daha gitti. Dubai’ye taşındı, İran bombaladı.”

Şatıroğlu’nun Dubai’den ev kiraladığına yönelik söylentiler, bu paylaşımına dayanıyordu: