Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı

Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bölgede yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı.

Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler spor camiasını da etkiledi. Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgiye göre, tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Jasikevicius, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri sonrasında bölgeden ayrılamadı.

Fenerbahçe Kulübünün başantrenör Jasikevicius'u Dubai'den çıkarmak için Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde olduğu ve sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.

