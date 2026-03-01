  • İSTANBUL
Gündem DMM'den banknot iddialarına yalanlama
Gündem

DMM'den banknot iddialarına yalanlama

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
DMM'den banknot iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında "yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı" iddiasıyla yapılan paylaşımlara yalanlama geldi.

DMM'den "yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı" iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

DMM söz konusu iddiaya ilişkin yapılan paylaşımların gerçek olmadığını aktardı.

Sosyal medya hesabından söz konusu iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 'yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı' iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçek değildir. Söz konusu içerikler, herhangi bir resmi karar veya yetkili kurum açıklamasına dayanmayan dijital olarak üretilmiş manipülatif paylaşımlardır ve daha önce de yalanlanmıştır. Bölgesel gelişmelerin yoğunlaştığı bir dönemde, iç kamuoyunu yanıltmak ve toplumsal hassasiyetler üzerinden algı çalışmaları yürütmek amacıyla yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulan bu tarz paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Yorumlar

iranda olan cia-mossad-mi6 vd KAFİR İSTİHBARATLARI VE YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ TÜRKİYEDE YOK MU???? neden hale bu düşman unsurlarından kripto-gizli-açık yıkıcı-bölücü-algı faaliyeti yapanlar devlet tarafından etkisiz hale getirilmez

........................
