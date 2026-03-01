Hamaney'in yanı başından İsrail ajanı çıktı! Dibine kadar sızıp...

İsrail ve ABD tarafından dün sabah saatlerinde başlatılan askeri operasyon, İran yönetiminin en üst düzey isimlerini hedef aldı. Saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de hayatını kaybetti. İran Hamaney’in öldüğünü doğrulamadan önce kameraların karşısına geçen teröristbaşı Netanyahu, Hamaney'in öldürüldüğüne dair ellerinde "sarsılmaz ve güçlü" kanıtlar bulunduğunu ifade etti. Bu açıklamadan yalnızca dakikalar sonra ise ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney'in hayatını kaybettiğini resmen ilan etti.

MOSSAD AJANI FOTOĞRAFI ÇEKİP GÖNDERDİ

Operasyonun saha detaylarına ilişkin İsrail basınında yer alan haberler, istihbarat dünyasındaki hareketliliği de gözler önüne serdi. İddialara göre, bir Mossad ajanı saldırının gerçekleştiği noktaya sızarak Hamaney'in öldüğünü bizzat yerinde teyit etti. Söz konusu ajanın, Hamaney'in cansız bedenine ait görüntüleri kayda alarak doğrudan Netanyahu'nun ofisine ilettiği öne sürüldü. Bu görüntülerin, operasyonun başarısının teyit edilmesi sürecinde kilit bir rol oynadığı belirtiliyor.