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Dünya NATO'dan flaş karar! Patriotlar gönderiliyor
Dünya

NATO'dan flaş karar! Patriotlar gönderiliyor

Hollanda NATO'nun Avrupa kanadını güçlendirmek adına Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker göndereceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 11:09:00 -
NATO'dan flaş karar! Patriotlar gönderiliyor

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bakanlar kurulu toplantısından sonra basına açıklamalarda bulundu.

Ollongren, Hollanda'nın Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ile 150 asker göndereceğini söyledi.

Bu kararın, "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirmek" için alındığı belirten Ollongren, "Almanlarla birlikte Slovakya'da hava savunmasını sağlamak için prensipte bir karar aldık. Bu, şu anda deneyimlediğimiz doğrudan tehdit için gerçekten önemli." dedi.

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