NATO tatbikatında dikkat çeken görüntü! Yabancı askerler gözlerini alamadı
Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterindeki MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı askerlere ait bir fotoğraf ortaya çıktı.
Çorlu'da gerçekleşen Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı başarı ile tamamlandı. NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi kapsamında yapılan tatbikat, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı altında gerçekleşti.
23'ü müttefik olan ülkelerden oluşan 392 personelin katıldığı tatbikata dair bir kare oldukça dikkat çekti.
Bakışları dikkat çekti
Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı ülke askerlerinin bakışları, dikkatlerden kaçmadı.