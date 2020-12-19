  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem NATO tatbikatında dikkat çeken görüntü! Yabancı askerler gözlerini alamadı
Gündem

NATO tatbikatında dikkat çeken görüntü! Yabancı askerler gözlerini alamadı

Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterindeki MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı askerlere ait bir fotoğraf ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 18:21:00 -
NATO tatbikatında dikkat çeken görüntü! Yabancı askerler gözlerini alamadı

Çorlu'da gerçekleşen Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı başarı ile tamamlandı. NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi kapsamında yapılan tatbikat, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı altında gerçekleşti.

23'ü müttefik olan ülkelerden oluşan 392 personelin katıldığı tatbikata dair bir kare oldukça dikkat çekti.

Bakışları dikkat çekti

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı ülke askerlerinin bakışları, dikkatlerden kaçmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Köksal Tekbas

Bunu sakın CHP duymasın! Derki: Türkiye silahdami yapıyormuş? Yalancılar duymasin
  • Yanıtla
Gündem

"Cenazelerini camilere getirmesinler" demişti: Prof. Ebubekir Sifil'e destek yağdı

Sözcü Gazetesi'nin 'Dava açacağız' dediği Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e sosyal medyada destek yağdı.
Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var
Dünya

Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil şehit oldu.

Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını ve avans işlemlerindeki faiz oranını güncelledi.

Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay