NATO Rusya'ya sert hava sahası ihlali tepkisi

NATO tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Baltık Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 tipi bombardıman uçağını engellediği sırada Danimarka hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. 28 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 tipi bombardıman uçağının Baltık Denizi üzerinde keşif uçuşu yaptığı ve Rusya'nın Kaliningrad şehrindeki hava üssünden kalkan yeni nesil Su-57 tipi savaş uçaklarının ABD'ye ait bombardıman uçağına müdahale ettiği bildirilmişti.

"Rusya kışkırtıcılık yapıyor"

Rusya tarafından yapılan engellemenin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde yaptığı önleme sırasında Danimarka hava sahasını ihlal ettiği vurgulanarak, Rusya'nın kışkırtıcılık yaptığı söylendi.

Karadeniz'de gerginlik yaşanmıştı

Geçtiğmiz günlerde Rus Su-27 Savaş uçakları yine ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaşmıştı. ABD tarafından yapılan açıklamada , savaş uçaklarının B-52'lerin dibine kadar girdiği belirtilmiş ve Rus pilotların tehlikeli girişimi nedeniyle Rusya'ya uyarı yapılmıştı.