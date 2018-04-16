NATO Genel Sekreteri ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısında!
NATO Genel Sekreteri ve Türk Dışişleri Bakanı'nın düzenlediği ortak basın toplantısında, Çavuşoğlu "NATO'dan terörle mücadelemizde daha çok destek bekliyoruz" dedi.16 Nisan 2018 Pazartesi 14:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu ve Stoltenberg'e desteğin süreceğini belirterek başladığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:
"NATO'dan terörle mücadelemizde daha çok destek bekliyoruz. Çifte standart ve ayrımcılığa karşıyız. Terör örgütlerinin hepsine karşı kollektif anlayışla mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer müttefiklerin de bu çizgiye gelmesini arzu ediyoruz. NATO da Türkiye'nin beklentilerini karşılamalıdır."
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