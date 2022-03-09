  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya NATO 16 Mart'ta olağanüstü toplanıyor
Dünya

NATO 16 Mart'ta olağanüstü toplanıyor

NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO ülkeleri Savunma Bakanları'nın Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmeler ışığında 16 Mart tarihinde toplantı düzenleyeceği söylendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 02:02:00 -
NATO 16 Mart'ta olağanüstü toplanıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin ardından NATO Savunma Bakanları harekete geçti. NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO ülkeleri Savunma Bakanları'nın 16 Mart tarihinde Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmelere yönelik video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı düzenleyeceği ifade edildi. Açıklamada, düzenlenecek toplantıya ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlık edeceği bildirildi.

Rusya - Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle savaşın giderek derinleşen etkilerinin ele alınması beklenen toplantıda NATO'nun hazır tutulan askeri kuvvetlerinin durumlarının görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca, Ukrayna'dan gelen doğrudan hava sahasının uçuşa kapatılması ve Sovyet yapımı savaş uçaklarının tahsis edilmesi gibi konulara sıcak bakmayan NATO'nun alternatif destek olanaklarını da görüşmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay