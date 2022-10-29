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Dünya NASA'dan 'Gülümseyen Güneş' paylaşımı
Dünya

NASA'dan 'Gülümseyen Güneş' paylaşımı

NASA, 2010 yılından beri Güneş’i gözlemleyen Solar Dynamics Observatory uydusunun yeni çektiği Güneş fotoğrafını paylaştı. 26 Ekim’de çekilen görüntüde Güneş, adeta gülümsüyor

Yeniakit Publisher
2022-10-29 09:37:00 -
NASA'dan 'Gülümseyen Güneş' paylaşımı

NASA, 2010 yılından beri Güneş’i gözlemleyen Solar Dynamics Observatory uydusunun yeni çektiği Güneş fotoğrafını paylaştı. 26 Ekim’de çekilen görüntüde Güneş, adeta gülümsüyor

NASA resmi hesabı, Solar Dynamics Observatory uydusunun yeni çektiği bir 'Güneş' fotoğrafını paylaştı.

NASA'nın paylaşımı şöyle:

"Peynir de!

Bugün, NASA'nın Solar Dynamics Observatory uydusu, 'gülümseyen' Güneş'i yakaladı. Morötesi ışıkta görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya saçıldığı bölgelerdir."

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