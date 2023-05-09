NASA yalan mı söylüyor? Görüntülerin sahte olduğu iddia ediliyor

Neil Louis Armstrong’un 1969’da aya yaptığı inişin ardından ‘aslında aya hiçbir zaman ulaşılamadığı’ düşüncesi ortaya atılmaya başlandı. Uzay araştırmalarında gelinen noktaya inanmayan birçok insan, söz konusu kayıtların gerçeği yansıtmadığını ve hatta güncel görsellerin de sadece birer kurgudan ibaret ol düşünmeye devam ediyor. Kendini “komplo teorisyeni” olarak tanıtan sosyal medya kullanıcısı, NASA hesaplarında paylaşılan Mars görüntülerinin sahte olduğunu iddia etti.

“NASA, ada görüntülerini filtreleyerek Mars gibi göstermiş!”

Sosyal medya kullanıcısının paylaştığı tweet içeriğinde; NASA’nın paylaştığı iddia edilen bir video içeriği ve videoda yer alan jeolojik yapının Kanada’da yer alan Devon Adası’na ait olduğu iddiaları yer alıyor. Kullanıcı ayrıca, NASA’nın uzaya çıkamadığı gibi gezegenlere de uydu gönderemediğini iddia ediyor. Söz konusu görüntülerin ABD bütçesinden pay almak adına basına servis edildiği de paylaşımda ortaya atılan iddialar arasında.

İddiaları inceleyen uzmanlar, tweet içeriğindeki videonun NASA’nın yayımladığı bir videonun montajlanmış bir kesiti olduğunu tespit etti. Montajlanan video, 22 Şubat 2021 tarihinde paylaşılan orijinal video ile kıyaslandığında renk tonlarının değiştirilip iddiayı güçlendirmek adına ‘böcek’ gibi canlı varlıkların eklendiği gözlemleniyor.

Paylaşımda görüntülen kaydedildiği yer olduğu iddia edilen Devon Adası, çorak yapısı ve insan yerleşimine elverişsiz imkanları sebebiyle Mars ile benzer doğal koşullara sahip. Gerçeği yansıtmayan video içeriğini desteklemek için doğru bir mekan seçimi olsa da kısa bir araştırmayla işin aslı ortaya çıkarılabiliyor.

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