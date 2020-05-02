  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

NASA ucuz kahramanlık peşinde: Dünyaya yaklaşan gök taşını roketle vuracağız

NASA, Dünya'ya yaklaşan Didymoon isimli gök taşının yönünü değiştireceğini iddia ederek ucuz kahramanlık peşinde.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 22:47:00 -
NASA ucuz kahramanlık peşinde: Dünyaya yaklaşan gök taşını roketle vuracağız

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın üzerinde çalıştığı ''Double Asteroid Redirection Test (DART)'' ismini verdiği proje, Dünya'yı zararlı gök cisimlerinden korumak için geliştirdiği iddia etti.

2020'te ilk test yapılacak

NASA; geliştirdiği DART uzay mekiğini, Didymos A isimli gök taşına ulaşması için 2021 yılının temmuz ayında uzaya fırlatacak. 2022'nin eylül ayında hedefe ulaşacak aracın, Dünya'nın 11 milyon kilometre yakınında bulunacak gök taşını vurarak yönünü değiştirmeye çalışacağı öne sürüldü.

DART mekiği; gök taşına çarpma anında oluşacak kinetik etkiyle, gök taşının yörüngesinde Dünya'daki teleskoplardan gözlenebilecek şekilde yüzde 1'lik kayma oluşturmaya çalışacak.

Bu zorlu görev hakkında açıklama yapan NASA'nın savunma departmanında görevli Lindley Johnson, "Uzayda yüz binlerce gök taşı var ve biz daha yakından takip etmemiz gerekenleri belirlemeye çalışıyoruz. Şu anda Dünya için tehdit oluşturan 2 bin 78 gök taşı var. En önemli görevimiz ise bu gök taşlarını bulmak.'' ifadelerini kullandı.

Çıplak gözle görülen yıldız her an patlayabilir! Dünyayı etkiler mi?
Çıplak gözle görülen yıldız her an patlayabilir! Dünyayı etkiler mi?

Teknoloji

Çıplak gözle görülen yıldız her an patlayabilir! Dünyayı etkiler mi?

NASA, yeni haritayı paylaştı
NASA, yeni haritayı paylaştı

Teknoloji

NASA, yeni haritayı paylaştı

Dünya kıyameti yaşıyordu! Göktaşı ramak kala yön değiştirdi
Dünya kıyameti yaşıyordu! Göktaşı ramak kala yön değiştirdi

Gündem

Dünya kıyameti yaşıyordu! Göktaşı ramak kala yön değiştirdi

Türkiye'ye 'biyolojik saldırı' şüphesi! Esrarengiz ABD'li göle kırmızı balık bırakırken yakalandı
Türkiye'ye 'biyolojik saldırı' şüphesi! Esrarengiz ABD'li göle kırmızı balık bırakırken yakalandı

Gündem

Türkiye'ye 'biyolojik saldırı' şüphesi! Esrarengiz ABD'li göle kırmızı balık bırakırken yakalandı

BAE'nin alçaklığı ortaya çıktı! Türkiye destekli birliklerle savaştırmak için...
BAE'nin alçaklığı ortaya çıktı! Türkiye destekli birliklerle savaştırmak için...

Dünya

BAE'nin alçaklığı ortaya çıktı! Türkiye destekli birliklerle savaştırmak için...

Korkunç bilanço: İngiltere İtalya'yı geçiyor! İşte son rakamlar
Korkunç bilanço: İngiltere İtalya'yı geçiyor! İşte son rakamlar

Dünya

Korkunç bilanço: İngiltere İtalya'yı geçiyor! İşte son rakamlar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı