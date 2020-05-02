NASA ucuz kahramanlık peşinde: Dünyaya yaklaşan gök taşını roketle vuracağız

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın üzerinde çalıştığı ''Double Asteroid Redirection Test (DART)'' ismini verdiği proje, Dünya'yı zararlı gök cisimlerinden korumak için geliştirdiği iddia etti.

2020'te ilk test yapılacak

NASA; geliştirdiği DART uzay mekiğini, Didymos A isimli gök taşına ulaşması için 2021 yılının temmuz ayında uzaya fırlatacak. 2022'nin eylül ayında hedefe ulaşacak aracın, Dünya'nın 11 milyon kilometre yakınında bulunacak gök taşını vurarak yönünü değiştirmeye çalışacağı öne sürüldü.

DART mekiği; gök taşına çarpma anında oluşacak kinetik etkiyle, gök taşının yörüngesinde Dünya'daki teleskoplardan gözlenebilecek şekilde yüzde 1'lik kayma oluşturmaya çalışacak.

Bu zorlu görev hakkında açıklama yapan NASA'nın savunma departmanında görevli Lindley Johnson, "Uzayda yüz binlerce gök taşı var ve biz daha yakından takip etmemiz gerekenleri belirlemeye çalışıyoruz. Şu anda Dünya için tehdit oluşturan 2 bin 78 gök taşı var. En önemli görevimiz ise bu gök taşlarını bulmak.'' ifadelerini kullandı.