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Spor Konyaspor evinde rahat kazandı
Spor

Konyaspor evinde rahat kazandı

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Konyaspor evinde rahat kazandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Konyaspor, etkili bir oyunla rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

TRendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Konya Medaş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43 ve 56'da Awaziem kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 8'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Gençlerbirliği ise sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

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