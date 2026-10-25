Konyaspor evinde rahat kazandı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Konyaspor, etkili bir oyunla rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
TRendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Konya Medaş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43 ve 56'da Awaziem kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 8'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
Gençlerbirliği ise sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.