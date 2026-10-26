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Gündem Kuzey Amerika’dan Manavgat’a sürpriz misafir! Türkiye’de ilk kez görüntülendi
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Kuzey Amerika’dan Manavgat’a sürpriz misafir! Türkiye’de ilk kez görüntülendi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Kuzey Amerika’dan Manavgat’a sürpriz misafir! Türkiye’de ilk kez görüntülendi

Normal yaşam alanı Kuzey Amerika ve Alaska olan çayırkoşarı, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Ulualan bölgesinde görüntülendi. Türkiye’de ilk kez kayıt altına alınan nadir kuşla birlikte ülkede gözlemlenen kuş türü sayısı 506’ya, Antalya’daki tür sayısı ise 361’e yükseldi. Haberi alan kuş gözlemcileri Manavgat’a akın etmeye başladı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi, Türkiye’nin kuş çeşitliliği açısından önemli bir keşfe sahne oldu. Normal şartlarda binlerce kilometre uzaktaki Kuzey Amerika ve Alaska’da yaşayan çayırkoşarı, Manavgat’ta kuş gözlemcilerinin objektiflerine takıldı.

Türkiye’de daha önce kaydı bulunmayan türün fotoğraf ve videolarla belgelenmesiyle ülkede bugüne kadar gözlemlenen kuş türlerinin sayısı 506’ya yükseldi.

MANAVGAT’TA SABAH SAATLERİNDE GÖRÜLDÜ

Nadir kuş, Manavgat Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü Ulualan bölgesinde sabah saatlerinde fark edildi.

Çayırkoşarının Türkiye’de ilk kez görüldüğünün anlaşılması kuş gözlemcileri arasında büyük heyecan oluşturdu. Antalya’nın yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda gözlemci, nadir ziyaretçiyi görebilmek ve fotoğraflayabilmek için Manavgat’a yöneldi.

Kayıt aynı zamanda Antalya açısından da yeni bir rekor anlamına geldi. Çayırkoşarı, kentte kaydedilen 361’inci kuş türü oldu.

ASLINDA KUZEY AMERİKA VE ALASKA’DA YAŞIYOR

Türkiye Kuş Komitesi Başkanı Mustafa Erturhan, çayırkoşarının doğal yaşam alanının Kuzey Amerika ve Alaska olduğunu belirtti.

Türün bazı bireylerinin göç sırasında yönlerini şaşırarak Avrupa’ya kadar ulaşabildiğini anlatan Erturhan, ancak bu kuşun Türkiye’de ilk kez kayıt altına alındığını kaydetti.

İLK OLARAK HOLLANDA'DAN GELEN GÖZLEMCİ FARK ETTİ

Manavgat’taki sıra dışı ziyaretçiyi ilk fark eden kişinin Hollandalı bir kuş gözlemcisi olduğu belirtildi.

Haberin duyulmasının ardından Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri bölgeye giderek kuşu gözlemledi. Fotoğraf ve video kayıtlarıyla türün varlığı belgelendi.

Yaklaşık 200 üyesi bulunan topluluğun üyelerinden 20 kadarının ilk gözlem sırasında bölgede olduğu bildirildi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN MANAVGAT'A GELİYORLAR

Türkiye’de ilk kez görüntülenmesi, çayırkoşarını kuş gözlemcileri açısından oldukça değerli hale getirdi.

Erturhan, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki gözlemcilerin de kuşu görebilmek amacıyla Manavgat’a doğru yola çıktığını söyledi.

Bu durum, Manavgat Sulak Alanı’nın kuş gözlemciliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.

GÖÇMEN KUŞLARIN DİNLENME NOKTASI

Manavgat Sulak Alanı, özellikle göç dönemlerinde çok sayıda kuş türünün dinlenme ve beslenme noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Erturhan, Batı Akdeniz’in önemli doğal yaşam alanlarından biri olan bölgenin korunmasının önemine dikkat çekerek sulak alanın doğal yapısının devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

GENÇ GÖZLEMCİNİN OBJEKTİFİNE DE TAKILDI

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'nun genç üyelerinden Gökçe Irmak da nadir ziyaretçiyi görüntüleyenler arasında yer aldı.

Çayırkoşarını fotoğraflayabilmek için bölgeye geldiğini belirten Irmak, yaşadığı mutluluğu, “Buraya onu çekmeye geldim ve çektim de. Mutluluk duyuyorum şu an gerçekten.” sözleriyle anlattı.

Manavgat’taki bu kayıtla Türkiye’nin kuş envanterine yeni bir tür daha eklenirken, gözler şimdi binlerce kilometre uzaktaki doğal yaşam alanından Türkiye’ye ulaşan çayırkoşarına çevrildi.

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