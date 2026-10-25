Mardin'deki kazada yürek burkan anlar: 2 anne ve 4 çocuk yan yana toprağa verildi

Nusaybin merkezinde bir yakınlarının taziyesinden dönenlerin bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ CAN VERDİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kadın da kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Fikriye Öztürk'ün Mert ve Mehmet Şirin Öztürk'ün, eltisi Gülcan Öztürk'ün ise Lavin ve Zana Öztürk'ün annesi olduğu öğrenildi.

6 kişinin cenazeleri, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

MUTLULUKTAN GERİYE KALAN FOTOĞRAFLAR YÜREKLERİ DAĞLADI

Tüm ülkeyi derinden sarsan bu acı olayın ardından, ailenin kaza öncesinde çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Birlikte son kez gülümseyen ailenin o anları, geride kalan büyük acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edilen cenazeler, kırsal Topaç Mahallesi'ne getirildi.

2 anne ve çocukları, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.