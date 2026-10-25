  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstihbarat Albay Sayit Gökgöz askerî araç kazasında şehit oldu Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi Ukrayna'yı hizmet şartlarını ihlal etmekle suçladı! Starlink krizinde Musk’tan sert çıkış Türkiye ve KKTC NAVTEX yayımladı! Boru hattı hamlesi Tamar Tanrıyar'dan olay Ekrem İmamoğlu iddiası: Kasamıza bir şey girmeyecek öyle mi? T24 ne yapmak istiyor? Soygunu küçültmeye çalıştılar Bakanlıklar ve bankalar ateşe verildi! Tiran’da sokaklar savaş alanına döndü İstanbul 1 Nolu Baro’da rezillik! Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'" İki genç kız hayatlarını böyle tehlikeye attı! Çarşaf koptu 3. kattan düştüler
Yerel Mardin'deki kazada yürek burkan anlar: 2 anne ve 4 çocuk yan yana toprağa verildi
Yerel

Mardin'deki kazada yürek burkan anlar: 2 anne ve 4 çocuk yan yana toprağa verildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Mardin'deki kazada yürek burkan anlar: 2 anne ve 4 çocuk yan yana toprağa verildi

Mardin'de dün Nusaybin-Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde kahreden kaza meydana geldi.

Nusaybin merkezinde bir yakınlarının taziyesinden dönenlerin bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

4'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ CAN VERDİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kadın da kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Fikriye Öztürk'ün Mert ve Mehmet Şirin Öztürk'ün, eltisi Gülcan Öztürk'ün ise Lavin ve Zana Öztürk'ün annesi olduğu öğrenildi.

6 kişinin cenazeleri, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

MUTLULUKTAN GERİYE KALAN FOTOĞRAFLAR YÜREKLERİ DAĞLADI

Tüm ülkeyi derinden sarsan bu acı olayın ardından, ailenin kaza öncesinde çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Birlikte son kez gülümseyen ailenin o anları, geride kalan büyük acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

 

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edilen cenazeler, kırsal Topaç Mahallesi'ne getirildi.

2 anne ve çocukları, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23