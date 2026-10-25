Trump'ın ‘tanıdığı şeytan’ı kim? Danışmanından Netanyahu için olay söz

ABD Başkanı Donald Trump'ın israil seçimleri öncesinde soykırımcı Binyamin Netanyahu'ya verdiği açık destek, kendi yönetimi içerisinde tartışmaya neden oldu.

Axios'un ABD'li yetkililer ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump'ın yakın çevresindeki bazı isimler, ABD Başkanı'nın israil seçimlerine doğrudan müdahil olmaması gerektiğini düşünüyor.

Ancak haberde kullanılan bir ifade bütün tartışmaların önüne geçti.

TRUMP'IN “TANIDIĞI ŞEYTAN”I KİM?

Axios'a konuşan Trump'ın danışmanlarından biri, Netanyahu'yu tarif ederken çarpıcı bir ifade kullandı.

Danışman Netanyahu için:

Trump'ın “tanıdığı şeytan”.

nitelemesinde bulundu.

Buradaki önemli ayrıntı ise sözün doğrudan Trump'a ait olmaması. İfadeyi kullanan, Axios'un ismini açıklamadığı Trump danışmanı.

Söz konusu ifade, Trump yönetimi içerisinde Netanyahu'ya yönelik giderek büyüdüğü belirtilen rahatsızlığı gözler önüne serdi.

TRUMP NETANYAHU'YU DESTEKLEDİ, DANIŞMANLARI KARŞI ÇIKTI

Habere göre Trump'ın en yakın danışmanlarından bazıları, ABD Başkanı'nın israil seçimlerinde Netanyahu lehine açık tavır almasına karşı çıktı.

Bazı Amerikalı yetkililer, Netanyahu'nun bulunmadığı yeni bir hükümetin Trump'ın Orta Doğu'daki diplomatik hedefleri açısından yeni fırsatlar oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Trump ise haftalar süren tereddüdün ardından Netanyahu'ya açık destek verdi ve Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesinin ABD-israil ilişkileri açısından sonuçları olabileceği mesajını verdi.

NETANYAHU KAZANSA DA KAYBETSE DE...

Axios'a konuşan bir Amerikalı yetkiliye göre Trump'ın Netanyahu'ya verdiği destek, seçim sonucundan bağımsız olarak ABD Başkanı'nın elini güçlendirebilir.

Netanyahu kazanırsa Trump, onun siyasi olarak ayakta kalmasında kendi desteğinin etkili olduğunu öne sürerek Tel Aviv yönetiminden taviz isteyebilir.

Netanyahu kaybederse de kurulacak yeni israil hükümetinin Washington'la iyi ilişkiler geliştirmeye ihtiyaç duyacağı değerlendiriliyor.

Bu nedenle Trump'ın Netanyahu'ya verdiği desteğin yeni yönetim açısından kısa sürede ikinci planda kalabileceği belirtiliyor.

JD VANCE NETANYAHU'YA DESTEK VERMEDİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in tavrı da Beyaz Saray içerisindeki görüş ayrılığını ortaya koyan gelişmelerden biri oldu.

Vance, Netanyahu'ya ilişkin soruya:

“Bibi'ye saldırmıyorum, onu desteklemiyorum da. Sonuçta önemli olanın başkanın desteği olduğunu düşünüyorum.”

cevabını verdi.

Axios'a konuşan kaynaklara göre Vance, İran'la yaşanan çatışma sürecinde Netanyahu konusunda hayal kırıklığı yaşayan üst düzey yönetim yetkilileri arasında bulunuyor.

Trump'ın bazı yardımcılarının, Netanyahu'nun çatışma öncesinde Beyaz Saray'a sunduğu değerlendirmelerin yanlış olduğunu düşündüğü aktarılıyor.

BEYAZ SARAY'DA NETANYAHU RAHATSIZLIĞI

Netanyahu konusunda rahatsızlığın yalnızca Vance ile sınırlı olmadığı belirtiliyor.

Haberde Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Gazze konusunda Netanyahu yönetiminin Trump'ın planının uygulanmasında yeterince ilerleme sağlamadığını düşündüğü aktarılıyor.

Trump'ın Suriye temsilcisi Tom Barrack'ın ise Tel Aviv yönetiminin Şam'a yaklaşımı ve Suriye'deki askeri operasyonlarından rahatsız olduğu belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ekibinin de Lübnan ve işgal altındaki Batı Yaka konusunda Netanyahu hükümetinden daha fazla adım beklediği kaydediliyor.

NETANYAHU'SUZ İSRAİL HÜKÜMETİ SENARYOSU

Bütün bu gelişmelerin ardından Washington'da dikkat çekici bir senaryo da konuşulmaya başlandı.

Axios'a göre bazı Amerikalı yetkililer, Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarının bulunmadığı yeni bir israil hükümetiyle çalışmanın Trump yönetimi açısından daha kolay olabileceğini düşünüyor.

Trump bir taraftan İran'la yeni ve geniş çaplı bir çatışmaya girip girmeme konusunda karar vermek zorunda kalırken diğer taraftan Gazze, Suriye, Lübnan ve Suudi Arabistan'ı kapsayan diplomatik planını ilerletmek istiyor.