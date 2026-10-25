Arakçi'den bölge ülkelerine tarihi çağrı: Yabancı güçlerin varlığı sıfırlanmalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den Ortadoğu'daki yabancı askeri varlığa ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

Harrazi'yi anma töreninde konuşan Arakçi; bölgesel güvenlik, yabancı askeri üsler, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

“KOMŞULARIMIZI RAKİP OLARAK GÖRMÜYORUZ”

İran'ın bölgedeki komşularını rakip olarak değerlendirmediğini belirten Arakçi, ülkeler arasındaki yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması için hem ikili hem de çok taraflı görüşmelere hazır olduklarını söyledi.

Tahran yönetiminin bölgesel güvenlik konusunda yeni bir anlayıştan yana olduğunu kaydeden Arakçi, güvenlik mimarisinin dış müdahaleler yerine bölge ülkelerinin iş birliği üzerine kurulması gerektiğini ifade etti.

BÖLGE ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Arakçi, İran'ın bölgedeki bütün ülkelerle iş birliğine hazır olduğunu belirterek şu mesajı verdi:

“Bölgede yeni bir güvenlik yapısı konusunda ortak bir anlayışa ulaşmaya çalışıyoruz ve bu hepimizin yararınadır.”

Son dönemde yaşanan çatışmaların bölgenin güvenlik anlayışını köklü şekilde değiştirdiğine dikkat çeken Arakçi, mevcut yapının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“YABANCI GÜÇLERİN VARLIĞI SIFIRLANMALI”

İranlı Bakan'ın en dikkat çekici açıklaması ise bölgedeki yabancı askeri güçler konusunda oldu.

Yabancı askeri üslerin bölge ülkelerine güvenlik sağlamadığını ifade eden Arakçi, bu güçlerin ne İsrail'i ne kendilerine ev sahipliği yapan ülkeleri ne de kendi unsurlarını koruyabildiğini söyledi.

Arakçi ardından şu çağrıyı yaptı:

“Bölgemiz, yabancı güçlerin varlığının sıfıra indirilmesi yönünde ilerlemelidir.”

Arakçi'nin sözleri, özellikle ABD'nin Körfez ülkelerindeki askeri varlığının geleceğine yönelik yeni bir tartışmanın işareti olarak değerlendiriliyor.

ARABULUCULARA NET MESAJ

Savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen diplomatik temaslara da değinen Arakçi, görüştükleri arabuluculara çatışmaların yalnızca belirli noktalarda değil, bütün cephelerde sona erdirilmesi gerektiğini ilettiklerini açıkladı.

Bölgedeki krizlerin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Arakçi:

“Bir köşede savaş ve çatışma yaşanırken başka bir köşede barış beklemek mümkün değildir.”

ifadelerini kullandı.

İran'ın yeniden bir savaş yaşanıp yaşanmamasından bağımsız olarak bölgesel iş birliği politikasını sürdüreceğini belirtti.

HÜRMÜZ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: “ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Arakçi'nin açıklamasındaki bir diğer önemli başlık ise dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı oldu.

İran ve Umman'ın onlarca yıldır Hürmüz'de güvenliği sağladığını ve geçişlerin sürdürülmesi konusunda önemli bir rol üstlendiğini belirten Arakçi, son çatışmaların bölgede yeni bir durum ortaya çıkardığını söyledi.

Arakçi:

“Son savaş her şeyi değiştirdi. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi eskisi gibi olmayacaktır.”

diyerek önümüzdeki dönemde Tahran'ın Hürmüz politikasında yeni adımların gelebileceğinin sinyalini verdi.