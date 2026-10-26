Akne bantları veya sivilce bantları... Bir gecede yok ediyor sanılıyordu üstelik...
Vücudumuzda her zaman bir problem olarak ortaya çıkan sivilciler için alınan o önlem meğerse farklı bir metot olarak ortaya çıktı...
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Vücudumuzda her zaman bir problem olarak ortaya çıkan sivilciler için alınan o önlem meğerse farklı bir metot olarak ortaya çıktı...
Düğünden, sınavdan, toplantıdan ya da herhangi bir özel günden önce çıkan sivilceler sinir bozucu olabiliyor. Bu durumda kimisi sivilceyi sıkıyor sonra çözüm arıyor, kimisi de diş macunu, limon gibi doğal ürünleri sivilceye sürerken bazıları da sivilce bantlarına başvuruyor. Peki, tüm bunlar bir gecede sivilceyi yok eder mi? Bant çıkarıldığında görülen o beyazlığın iltihap olmadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Hande Yoldaş, derin ve ağrılı sivilcelerde yapılan kritik hatalara karşı açıklamalarda bulundu.
Son dönemin en popüler cilt bakım trendleri arasında yer alan ve sivilceyi kısa sürede yok ettiği iddiasıyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan akne bantları, sanılanın aksine her sivilce türünde aynı etkiyi göstermiyor. Özellikle yüzeyde henüz belirmemiş, derinin altında zonklayan ağrılı sivilcelerde bu bantların kullanımının faydasız olabileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Hande Yoldaş, kozmetik dünyasındaki bu popüler ürünün arkasındaki gerçekleri Merve Kantarcı Çulha'ya anlattı.
Bantların üzerindeki o beyaz görüntünün gizeminden evde yapılan tehlikeli müdahalelere kadar merak edilen tüm detaylar röportajda...
Sosyal medyada çok popüler olan akne bantları veya sivilce bantları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sivilce bantları tamamen bir pazarlama ürünü değil, ancak sosyal medyada etkileri çoğu zaman abartılıyor.
Gerçekten iltihaplı ve ucu olmamış ağrılı sivilceleri bir gecede kurutup yok edebiliyor mu, yoksa tamamen bir pazarlama aldatmacası mı? Hidrokolloid içerikli bantlar, cilt yüzeyindeki fazla sıvıyı ve akıntıyı emerek sivilcenin daha kısa sürede yatışmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda sivilceye dokunmayı, sıkmayı ve dış etkenlerle teması azaltarak iyileşmeyi destekler.
Ancak bu bantlar, derinin alt katmanlarında oluşan büyük ve ağrılı sivilceleri bir gecede ortadan kaldıramaz. Çünkü etkileri yüzeyseldir. Ucu olmayan, deri altında sert ve ağrılı hissedilen sivilcelerde katkıları oldukça sınırlıdır. Bant çıkarıldığında üzerinde görülen beyazlık da sivilcenin içindeki iltihabın tamamen çekildiği anlamına gelmez. Bu görüntü, bandın emdiği sıvıyla şişmesinden kaynaklanır. Beyaz uç vermiş iltihaplı sivilcelere ve derinin altından gelen büyük, zonklayan ağrılı sivilcelere aynı tür bantları mı yapıştırmak lazım? Bu iki sivilce türünün bakımı ve tedavisi farklı mı olmalı?
Kesinlikle farklı olmalı. Beyaz uçlu, yüzeysel sivilceler ile derinden gelen, iri ve ağrılı sivilceler aynı yapıda değildir. Beyaz uçlu, kendiliğinden açılmış veya akıntısı olan sivilcelerde hidrokolloid bantlar daha faydalı olabilir; sıvıyı emer ve bölgeyi dış etkenlerden korur.
Derinin altında gelişen, büyük, sert ve zonklayan sivilcelerde ise yalnızca bant kullanmak yeterli değildir. Bu sivilcelerde iltihaplanma daha derindedir ve kalıcı iz bırakma riski daha yüksektir.
Dermatolojik değerlendirmeden sonra uygun krem veya ağızdan alınan tedaviler planlanabilir; önemli bir gün öncesinde ise lezyon içi tedavi seçenekleri de değerlendirilebilir. Salisilik asit veya benzoil peroksit içeren ürünler bazı yüzeysel sivilcelerde yararlı olabilir, ancak derin sivilceleri bir gecede ortadan kaldırmaları beklenmemelidir. Bazı insanlar sivilce bandını taktıktan sonra gün boyu çıkarmıyor veya birkaç gün boyunca aynı bölgeye yapıştırıyor. Derinin hava almaması ya da bandın içindeki maddeler cildi tahriş edip iz kalma riskini artırır mı?
Bantların cildi kapatması tek başına zararlı değildir. Bu ürünler zaten yara iyileşmesini destekleyen nemli bir ortam oluşturmak için geliştirilmiştir. Dolayısıyla cilt hava almadığı için sivilcenin mutlaka kötüleşeceği düşüncesi doğru değildir. Ancak bantların gereğinden uzun süre kullanılması, sık sık çıkarılıp yeniden yapıştırılması veya hassas cilde uygulanması tahrişe yol açabilir. Bazı kişilerde bandın yapışkanına bağlı kızarıklık, kaşıntı ve alerjik reaksiyon da gelişebilir. Kullanım süresi ürünün talimatına göre belirlenmelidir. Kirlenen, kenarları açılan veya sıvıyla dolan bant değiştirilmelidir; aynı bandı günlerce ciltte tutmak doğru değildir. Tahriş ve iltihaplanmanın artması, leke oluşumuna yatkın kişilerde sivilce sonrası koyu lekelerin gelişme riskini yükseltebilir. Bandı daha uzun süre kullanmak, daha hızlı iyileşme anlamına gelmez.
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