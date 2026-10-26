Akne bantları veya sivilce bantları... Bir gecede yok ediyor sanılıyordu üstelik...

Bantların cildi kapatması tek başına zararlı değildir. Bu ürünler zaten yara iyileşmesini destekleyen nemli bir ortam oluşturmak için geliştirilmiştir. Dolayısıyla cilt hava almadığı için sivilcenin mutlaka kötüleşeceği düşüncesi doğru değildir. Ancak bantların gereğinden uzun süre kullanılması, sık sık çıkarılıp yeniden yapıştırılması veya hassas cilde uygulanması tahrişe yol açabilir. Bazı kişilerde bandın yapışkanına bağlı kızarıklık, kaşıntı ve alerjik reaksiyon da gelişebilir. Kullanım süresi ürünün talimatına göre belirlenmelidir. Kirlenen, kenarları açılan veya sıvıyla dolan bant değiştirilmelidir; aynı bandı günlerce ciltte tutmak doğru değildir. Tahriş ve iltihaplanmanın artması, leke oluşumuna yatkın kişilerde sivilce sonrası koyu lekelerin gelişme riskini yükseltebilir. Bandı daha uzun süre kullanmak, daha hızlı iyileşme anlamına gelmez.