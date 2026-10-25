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Gündem Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı
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Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı

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Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı

Sermaye piyasası fonlarına yönelik yürütülen ve devlet kurumlarının üst yönetimlerine sıçrayan karanlık soruşturmada yeni bir halka eklendi. Eski genel müdür Taha Çakmak’ın ardından Türkiye Sigorta Hazine ve Emeklilik Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer de gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer’in gözaltına alındığı öğrenildi. Özer, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

Sermaye piyasası fonlarına yönelik soruşturmada Türkiye Sigorta’nın üst yönetimine uzanan süreç sürüyor. Eski Genel Müdür Taha Çakmak’tan sonra şirketin genel müdür yardımcılarından Gürol Sami Özer de gözaltına alındı.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Suç Gelirlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türkiye Sigorta’nın Hazine ve Emeklilik Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

GÜROL SAMİ ÖZER KİMDİR?

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer 1995 yılında Robert Kolej’den mezun olduktan sonra 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden lisans eğitimini tamamladı. Özer, 2008 yılında Bilgi Üniversitesi MBA programında yüksek lisansını tamamladı.

Çalışma hayatına 1999 yılında Körfezbank A.Ş.’de MT olarak başlayan Özer, 1999-2000 yılları arasında Körfezbank Hazine bölümünde uzman, 2001-2008 yılları arasında Calyon Bank Türk A.Ş.’de Hazine Kıdemli Uzmanı, Hazine Müdür Yardımcısı ve Hazine Direktörü ünvanlarında görev aldı.

2009 – 2014 yılları arasında Denizbank A.Ş.’de Trading ve Türev Araçlar Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürdü.

2015 yılında Vakıf Emeklilik’te Fon Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm Müdürü olarak başladığı görevine 2020’den bu yana Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi & Ekonomik Araştırmalar Direktörü olarak devam etti.

Özer, 15 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştı.

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