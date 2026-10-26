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440 yıllık dev şato satışta! Fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

440 yıllık dev şato satışta! Fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor...

440 yıllık dev şatonun satışa çıkarılması büyük yankı uyandırdı.

#1
Foto - 440 yıllık dev şato satışta! Fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor...

İskoçya'nın tarihi Ayrshire bölgesinde 1584 yılında inşa edilen ve 300 yıla yakın süredir çatısı olmamasına rağmen orijinal şöminelerinden merdivenlerine kadar ilk günkü ihtişamını koruyan Baltersan Şatosu satışa çıkarıldı.

#2
Foto - 440 yıllık dev şato satışta! Fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor...

Dünyanın dört bir yanındaki tarihi yapılar zaman zaman açık artırmalara veya satış listelerine konu olur. Ancak İskoçya'nın Maybole kasabası yakınlarında yükselen Baltersan Şatosu şaşırtıcı bir hikayeye sahip.

#3
Foto - 440 yıllık dev şato satışta! Fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor...

İlk olarak 1584 yılında Pennyglen'li John Kennedy ve eşi Margaret Cathcart tarafından inşa ettirilen bu tarihi kule evi (L-plan tower house), bölgenin en saygın mimari miraslarından biri olarak kabul ediliyor.

#4
Foto - 440 yıllık dev şato satışta! Fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor...

Baltersan Şatosu'nu benzersiz kılan en büyük özelliği, 18. yüzyılın ortalarında terk edilmiş olması ve yaklaşık 300 yıldır hiçbir çatısının bulunmaması.

#5
Foto - 440 yıllık dev şato satışta! Fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor...

Yüzlerce yıldır rüzgâra, yağmura ve İskoçya'nın zorlu iklim koşullarına açık halde durmasına rağmen şato, inanılmaz bir direnç sergiledi. Birleşik Krallık'ın en yüksek tarihi koruma derecesi olan "Category A" statüsündeki binada hâlâ şu detaylar eksiksiz duruyor:

#6
Foto - 440 yıllık dev şato satışta! Fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor...

Baltersan Şatosu, sadece bir taş yığını değil; aynı zamanda İngiliz ve İskoç edebiyatı ile mimari tarihinin önemli bir durağı.

#7
Foto - 440 yıllık dev şato satışta! Fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor...

Ünlü İskoç şair Robert Burns ve İngiliz romantik şair John Keats geçmişte şatoyu ziyaret eden isimler arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü İskoç mimar ve tasarımcı Charles Rennie Mackintosh ise 1895 yılında bölgede tatil yaparken bu görkemli yapının çizimlerini ve eskizlerini kâğıda dökmüştü.

#8
Foto - 440 yıllık dev şato satışta! Fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor...

Gayrimenkul danışmanlığı şirketi tarafından satışa çıkarılan şato için istenen rakam görenleri şaşkına çevirdi. Glasgow'a 45 mil, Ayr kentine ise sadece 10 mil mesafede bulunan ve 0,75 dönümlük araziye sahip olan dev şato, 120.000 Sterlin (yaklaşık 150-160 bin dolar) üzerindeki tekliflerle alıcı arıyor.

#9
Foto - 440 yıllık dev şato satışta! Fiyatını duyanın ağzı açık kalıyor...

Şato daha önce İtalyan bilgisayar mühendisi Angelo Ovidi tarafından satın alınmış ve yapının 2 milyon sterlinlik dev bir projeyle restore edilmesi planlanmıştı. Ancak zaman içerisinde restorasyon izinlerinin süresi doldu.

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