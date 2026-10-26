Araba hayali kuranlara 500 bin TL müjdesi! İşte alınabilecek 3 otomobil

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar, araç sahibi olmayı planlayan vatandaşların en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle ilk otomobilini alacak gençler ve üniversite öğrencileri, satın alma bedelinin yanı sıra yakıt tüketimi, bakım masrafları ve yedek parça maliyetlerini de hesaba katıyor.

Piyasada fiyatların önemli ölçüde yükselmesine rağmen 500 bin TL civarında bütçeyle satın alınabilecek otomobiller hâlâ bulunuyor.

Galerici Yusuf Acun, bu bütçeyle değerlendirilebilecek üç ikinci el modeli paylaştı. Ekonomim'in derlediği bilgilere göre bazı modellerde 200 bin kilometrenin altında seçeneklere de rastlanabiliyor.

1- FIAT PUNTO

Listenin ilk sırasında Fiat Punto bulunuyor. Kompakt yapısıyla özellikle şehir içi kullanımda öne çıkan Punto'nun benzinli ve dizel motor seçenekleri ikinci el piyasasında bulunabiliyor.

Manuel vitesli seçeneklerinin de yaygın olması, Punto'yu bütçesini zorlamadan otomobil sahibi olmak isteyenlerin değerlendirebileceği modellerden biri haline getiriyor.

Ancak ikinci el araç satın alırken yalnızca model ve fiyatın değil, aracın bakım geçmişi ile motor ve mekanik durumunun da kontrol edilmesi önem taşıyor.

2- CITROEN C3 (2009-2011)

500 bin TL bütçeyle değerlendirilebilecek bir diğer otomobil ise 2009-2011 model yılları arasındaki Citroen C3.

Kompakt sınıfta bulunan C3, özellikle şehir içinde günlük ulaşım için otomobil arayanlar açısından seçenek oluşturuyor. Öğrenciler ve ilk kez araç sahibi olacak sürücüler de bu modeli inceleyebilir.

İkinci el C3 alırken kilometrenin yanı sıra aracın kullanım geçmişi, düzenli bakımlarının yapılıp yapılmadığı ve mevcut mekanik kondisyonunun kontrol edilmesi gerekiyor.

3- PEUGEOT 207

Listenin üçüncü sırasında ise Peugeot 207 bulunuyor. İkinci el piyasasında farklı motor seçenekleriyle karşılaşılabilen modelin hem benzinli hem de dizel alternatifleri mevcut.

Özellikle manuel vitesli Peugeot 207'ler, 500 bin TL civarında bütçeyle otomobil arayanların karşısına çıkabilecek seçenekler arasında gösteriliyor.

500 BİN TL'LİK ARAÇ ALIRKEN BUNA DİKKAT

Fiyatı uygun görünen bir ikinci el otomobil, satın alma sonrasında ortaya çıkabilecek ağır bakım ve onarım masrafları nedeniyle beklenenden çok daha pahalıya mal olabilir.

Bu nedenle araç almadan önce ekspertiz yaptırılması; motor, şanzıman, yürüyen aksam, kaporta ve elektronik sistemlerin kontrol edilmesi önem taşıyor. Aracın hasar ve bakım geçmişinin incelenmesi de satın alma kararında belirleyici olabilir.

Aynı model ve model yılındaki iki otomobil arasında aracın kilometresi, hasar durumu, donanımı ve bakım geçmişine bağlı olarak ciddi fiyat farkları bulunabileceği unutulmamalı.