Beşiktaş’ta sakatlık depremi! Ümit Akdağ’dan kötü haber
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Beşiktaş'ın Crystal Palace maçında kırmızı kart gören savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildi.
Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir. Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.