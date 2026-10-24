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Spor Beşiktaş’ta sakatlık depremi! Ümit Akdağ’dan kötü haber
Spor

Beşiktaş’ta sakatlık depremi! Ümit Akdağ’dan kötü haber

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Beşiktaş’ta sakatlık depremi! Ümit Akdağ’dan kötü haber

Beşiktaş'ın Crystal Palace maçında kırmızı kart gören savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildi.

Beşiktaş, savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir. Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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