Meteoroloji’den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Bu iki güne dikkat

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Akit Medya’ya yaptığı hava durumu değerlendirmesinde, Türkiye’nin yeni haftayla birlikte yağışlı bir sistemin etkisine gireceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Son günlerde etkili olan ılık havanın yerini yağışlı ve daha serin bir havaya bırakacağını ifade eden Çelik, özellikle salı ve çarşamba günlerine dikkat çekti.

YAĞIŞLI SİSTEM BATIYANDAN YURDA GİRİŞ YAPACAK

Hafta sonu genel olarak yağışsız ve mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden havanın ardından, pazartesi günü Marmara’nın batısı, Trakya’nın batısı ve kıyı Ege’de yağış bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde Trakya’nın batısında da yağışların etkili olacağını belirten Çelik, iç ve doğu bölgelerin ise pazartesi günü sistemden henüz etkilenmeyeceğini kaydetti.

Salı günü yağışlı sistemin geniş bir alana yayılacağını aktaran Çelik, Türkiye’nin en doğu kesimleri dışında yurdun hemen hemen tamamında yağış görüleceğini, çarşamba günü ise doğu bölgelerin de yağış alacağını bildirdi.

İSTANBUL’DA İKİ GÜNLÜK YAĞIŞ 50 KİLOGRAMI AŞABİLİR

İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini vurgulayan Çelik, salı ve çarşamba günleri için önemli değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’da iki günlük toplam yağış miktarının mevcut tahminlere göre metrekareye 50 kilogramın üzerine çıkabileceğini belirten Çelik, beklenen yağışın yaklaşık bir hafta önce kentte yaşanan ekstrem yağış seviyesinde öngörülmediğini ancak yine de dikkate değer olduğunu ifade etti.

Çelik, kuvvetli yağışların İstanbul’un yanı sıra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de etkili olacağını kaydetti.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Kuvvetli yağışların özellikle dere yatakları ve suyun toplandığı bölgelerde risk oluşturabileceğine dikkat çeken Çelik, yüksek kesimlerde düşen yağışların alt seviyelerde birikmesiyle ani sel ve su baskınlarının meydana gelebileceğini belirtti.

Yağışın tek noktada yoğunlaşmasının yüzey akışını artırabileceğini ifade eden Çelik, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Salı günü ilk saatlerden itibaren İstanbul’da yağışın başlamasının beklendiğini aktaran Çelik, hafta içi trafiğinin yoğunluğu ve okulların açık olması nedeniyle vatandaşların tedbirli davranmasının önem taşıdığını dile getirdi.

EGE VE AKDENİZ’DE DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Salı günü Güney Ege kıyıları, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildiren Çelik, çarşamba gününden itibaren Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de kuvvetli yağışların görülebileceğini söyledi.

Çarşamba günü Marmara’nın doğusunda kuvvetli yağış beklentisinin sürdüğünü belirten Çelik, perşembe günü de özellikle güney ve doğu bölgelerde yağışların etkili olabileceğini ifade etti.

Tahminlerin güncelleneceğini hatırlatan Çelik, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün **mgm.gov.tr** adresinden yayımlanan hava tahminlerini ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini kaydetti.

İSTANBUL’DA SICAKLIK 16 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Yeni sistemle birlikte sıcaklıklarda da düşüş yaşanacağını belirten Çelik, İstanbul’da pazar günü 20, pazartesi günü 21 derece beklenen en yüksek sıcaklığın salı günü 16 dereceye gerileyeceğini açıkladı.

İstanbul’da salı gününden sonraki 2-3 gün boyunca sıcaklıkların 16-17 derece bandında seyretmesinin beklendiğini aktaran Çelik, bu değerlerin mevsim normallerine yakın olduğunu, belirgin bir ekstrem sıcaklık değişimi öngörülmediğini ifade etti.

Ankara’da ise salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış bekleniyor. Çarşamba günü yağışın kuvvetliye yakın olabileceğini belirten Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da başkentte sağanak yağış görüleceğini bildirdi.

İstanbul ve İzmir’in 29 Ekim’de yağışlı sistemin etkisinden çıkmasının beklendiğini belirten Çelik, doğu bölgelerde ise 30 Ekim’de de gök gürültülü sağanakların devam edebileceğini kaydetti.

ANTALYA’DA DENİZ SEZONU SÜRÜYOR

Pastırma yazı olarak bilinen ılık havanın tamamen sona erip ermediğine ilişkin değerlendirmede de bulunan Çelik, özellikle kuzey ve iç bölgelerde artık 30 derecelerin görülmesinin beklenmediğini, ancak sıcaklıkların zaman zaman düşüp yeniden yükselebileceğini ifade etti.

Antalya’da ise salı gününe kadar havanın güzel seyretmesinin beklendiğini, salı günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış görülebileceğini belirten Çelik, deniz suyu sıcaklıklarının havaya göre daha geç düştüğüne dikkat çekti.

Antalya çevresinde deniz suyu sıcaklıklarının 24-25 derece civarında olduğunu aktaran Çelik, bu değerlerin denize girmek için elverişli sıcaklıklar sunduğunu ifade etti.

Hafta içinde Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı sistemin, hafta sonuna doğru yurdu terk etmesi ve güneşli havanın yeniden etkili olması öngörülüyor.