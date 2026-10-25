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Gündem Yunan Komutanın çığlığı: Uyanın! Türk-Suriye mutabakatı geliyor
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Yunan Komutanın çığlığı: Uyanın! Türk-Suriye mutabakatı geliyor

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Yunan Komutanın çığlığı: Uyanın! Türk-Suriye mutabakatı geliyor

Yunanistan Genelkurmay Onursal Komutanı Ziazias, Atina’nın “sakin sular” masallarıyla ağır bir yenilgi aldığını itiraf etti. Türk-Libya anlaşmasının ardından Ankara’nın bir sonraki hamlesinin Doğu Akdeniz’deki tüm dengeleri değiştirecek “Türk-Suriye Mutabakatı” olacağını belirten Ziazias, Yunan kamuoyuna “Masal dünyasını bırakın, uyanın!” diye seslenerek Mavi Vatan kuşatmasına dikkat çekti.

TAHSİN HAN

Yunanistan’da Doğu Akdeniz paniği giderek derinleşiyor: Türk-Libya Deniz Yetki Alanları Mutabakatı’nın Doğu Libya Temsilciler Meclisi tarafından resmen onaylanması Atina’da stratejik bir sarsıntıya yol açarken, Yunan askeri bürokrasisi daha büyük tehlikenin kapıda olduğunu itiraf ediyor. Yunanistan Genelkurmay Onursal Komutanı Konstantinos Ziazias, Militaire’deki analizinde Atina’nın “sakin sular” hayallerine sığınarak ağır bir diplomatik ve askeri yenilgi aldığını belirtirken; Ankara’nın bir sonraki hamlesinin Doğu Akdeniz’deki tüm güç dengelerini altüst edecek bir “Türk-Suriye Mutabakatı” olacağını vurguladı.

“UYANIN” ÇIĞLIĞI!

Yunan kamuoyuna ve hükümetine “Masal dünyasını bırakın, uyanın!” çığlığıyla seslenen Ziazias, Türkiye’nin Mavi Vatan doktrini çerçevesinde adım adım ilerlediğini kaydetti. Ziazias, Türk-Libya Anlaşması ile Girit’in güneyindeki deniz sahalarında kontrol sağlayan ve Atina’nın tezlerini haritadan silen Ankara’nın, Şam yönetimiyle imzalayacağı yeni bir deniz yetki alanı mutabakatıyla Doğu Akdeniz’deki stratejik kuşatmayı tamamlayacağını belirtti. Ziazias, Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de egemenlik haklarını kullanmaktan çekindiği her an Ankara’nın oluşan kurumsal ve operasyonel boşluğu anında doldurduğunu, Türk-Suriye anlaşmasıyla birlikte Atina’nın bölgesel hareket alanının tamamen felç olacağını ifade etti.

Atina’nın Batı merkezli diplomasi masallarına sığınarak büyük bir vurdumduymazlık sergilediğini vurgulayan emekli general; Hafter’in Türkiye ile yakınlaşmasının, siyasi ambargonun kaldırılmasının ve Hafter’in oğlunun Ankara’da gördüğü hüsnükabulün Atina tarafından zamanında okunamadığını aktardı. Yunan diplomasisinin ABD ve Mısır gibi aktörlere güvenerek büyük bir yanılsama içinde olduğunu dile getiren Ziazias, Mısır’ın Türkiye ile kucaklaşma hızının Atina’nın çaresizliğini ve diplomatik yalnızlığını tescillediğini ifade etti.

 

HUKUKU UNUTUN SERT OLUN

Sadece kağıt üzerindeki “uluslararası hukuk” söylemine sığınma doktrininin ütopik bir aldanıştan ibaret kaldığını aktaran Ziazias, Yunanistan’ın tek taraflı MEB ilan edip bunu sahada sert güçle desteklemediği sürece Türk-Suriye hamlesinin asla engellenemeyeceğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs’taki Türk varlığını ve Türkiye’nin kararlı tavrını örnek gösteren Yunan komutan, Türkiye’nin Mavi Vatan kararlılığı karşısında Yunanistan’ın jeopolitik satrançta işlevsiz bir yedek oyuncu konumuna gerilediğini sözlerine ekledi.

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Yorumlar

Vay vay

Suriye kiminle mutabakat yapacak ,buna Tom Barack karar verir...Suriye özel temsilcisi..

Tug

Bu Yunan ın Türkiye ye düşmanlığı, tavşanın , bir aslan a düşmanlığı gibi. Biz aynı Lig de değiliz. Aslan şampiyonlar Ligi'nde, siz amatör kümede siniz!!?!
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