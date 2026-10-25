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Gündem Dünyanın dört bir tarafında aranıyordu... İzmir'de yakalandı!
Gündem

Dünyanın dört bir tarafında aranıyordu... İzmir'de yakalandı!

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Dünyanın dört bir tarafında aranıyordu... İzmir'de yakalandı!

Almanya tarafından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma’ suçlarından uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha isimli şahıs, İzmir’de Türk emniyeti tarafından yakalandı.

Almanya adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan "Valmir Berısha" isimli şahıs, İzmir’de yakalandı. İçişler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu;

Almanya adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma” suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan "Valmir Berısha" isimli şahıs, İzmir’de yakalandı.

Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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