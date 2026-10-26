Grip, nezle ya da soğuk algınlığı... Ihlamuru antibiyotik haline getiren baharat!

Karanfilin antibakteriyel özellikleri bilimsel araştırmalarda inceleniyor. Özellikle öjenol bileşiğinin bazı bakterilerin çoğalmasını laboratuvar koşullarında engelleyebildiği belirtiliyor. Ancak uzmanlık literatüründe, karanfilin insanlarda bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla antibiyotik yerine kullanılmasını destekleyen yeterli klinik kanıt bulunmuyor. Bu nedenle karanfilli ıhlamur, tıbbi tedavinin alternatifi olarak değerlendirilmemeli. KARANFİLLİ IHLAMUR TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Karanfilin yemeklerde ve içeceklerde baharat olarak kullanılan küçük miktarlarıyla konsantre karanfil yağı birbirinden farklıdır. Karanfil yağının ağız yoluyla yüksek miktarlarda tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hamilelerin, emzirenlerin, düzenli ilaç kullananların ve kronik hastalığı bulunanların bitkisel ürünleri tedavi amacıyla kullanmadan önce sağlık uzmanına danışması gerekir. Sonuç olarak, ıhlamura bir adet karanfil eklemek içeceğe hoş bir aroma kazandırabilir. Ancak bu karışımın antibiyotik etkisi gösterdiği veya enfeksiyonları iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmış değildir.