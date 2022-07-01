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Teknoloji NASA: James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen “en derin görüntüsünü” paylaşacak
Teknoloji

NASA: James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen “en derin görüntüsünü” paylaşacak

NASA, evrenin şimdiye kadar çekilmiş “en derin görüntüsünü” yayınlamaya hazırlandıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 09:29:00 - 2022-07-01 10:08:51
NASA: James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen "en derin görüntüsünü" paylaşacak

NASA’dan heyecanlandıran açıklama: 12 Temmuz'u bekleyin

James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen görüntünün 12 Temmuz’da paylaşılacağı duyuruldu. Fotoğrafın halihazırda teleskop tarafından işlenmekte olduğunu kaydeden NASA Başkanı Bill Nelson, yayınlanacak görsel için “Bu, insanlığın daha önce hiç görmediği kadar uzak. Evrenimizin şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüsü” dedi.

Nelson, 12 Temmuz’da yayınlanmaya hazır hale gelecek fotoğrafların “Nereden geliyoruz? Orada ne var? Biz kimiz?” gibi temel soruları yanıtlamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

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Yorumlar

Ali

O soruların cevabı için Kur'an-ı kerim'e bakmanız daha faydalı olacaktır. Diğer taraftan yapılan bilimsel araştırmalara desteğiz. Ama Allah'ı inkâr etmeye kalkmayın
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