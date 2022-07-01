NASA: James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen “en derin görüntüsünü” paylaşacak

NASA’dan heyecanlandıran açıklama: 12 Temmuz'u bekleyin

James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen görüntünün 12 Temmuz’da paylaşılacağı duyuruldu. Fotoğrafın halihazırda teleskop tarafından işlenmekte olduğunu kaydeden NASA Başkanı Bill Nelson, yayınlanacak görsel için “Bu, insanlığın daha önce hiç görmediği kadar uzak. Evrenimizin şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüsü” dedi.

Nelson, 12 Temmuz’da yayınlanmaya hazır hale gelecek fotoğrafların “Nereden geliyoruz? Orada ne var? Biz kimiz?” gibi temel soruları yanıtlamaya yardımcı olabileceğini söyledi.