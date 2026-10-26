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Yerel Narkotik operasyonunda 12 tutuklama
Yerel

Narkotik operasyonunda 12 tutuklama

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Narkotik operasyonunda 12 tutuklama

Şırnak'ta son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan aranan 44 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Ekim tarihleri arasında halkın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak, zehir tacirlerine ve aranan şahıslara göz açtırmadı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 ayrı uyuşturucu suçuna müdahale edildi. Yapılan operasyonlarda ve aramalarda 5 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatıldı.

 

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbarat ve takip çalışmaları da sonuç verdi. UYAP sisteminden 42, Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBİ) sisteminden ise 2 olmak üzere toplam 44 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında haklarında 29 yıl 15 gün ile 18 yıl 9 ay gibi ağır hapis cezaları bulunan kişilerin de olduğu belirtildi. Adli makamlara sevk edilen 44 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 32 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şırnak genelinde asayiş, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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