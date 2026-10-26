33’ü kırmızı bültenle aranan 63 suçlu Türkiye’ye getirildi! İçişleri Bakanı Çiftçi: Sınır ötesi kapan daralıyor!

İçişleri Bakanı Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı: "Güvenlik diplomasimizle kurduğumuz güçlü iş birliği ağı, sahada sonuçlarını veriyor. Son bir ayda, 33’ü kırmızı bültenle, 30’u ulusal seviyede aranan 63 şahsı 8 ülkeden Türkiye'mize getirdik. Haklarında arama kararı bulunan firariler, yurt dışına kaçarak izlerini kaybettireceklerini sanıyorlar. Sınırları kendilerine siper, mesafeleri güvence görüyorlar."

SINIRI GEÇMENİZ SİZİ KURTARMAZ!

"Yurt dışına kaçmayı kurtuluş sanan suç şebekelerinin elebaşları, zehir tacirleri ve haklarında arama kararı bulunan firariler şunu iyi bilmeli: Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz! Sınırı geçmeniz, yalnızca sizi bulacağımız adresi değiştirir! Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın suç ağlarınızı çökertecek, kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız! Ne kara paranız ne kirli bağlantılarınız ne de binlerce kilometre mesafe sizi kurtaracak! Bu başarılı çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili Başkanlıklarını, Daire Başkanlıklarını ve kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum. İade süreçlerine katkı sunan Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına ve iş birliği içerisinde çalıştığımız ülkelerin kolluk birimlerine teşekkür ediyorum.”

Suçluların 49’unun Gürcistan, 5’inin Almanya, 3’ünün Yunanistan, 2’sinin Kırgızistan, diğerlerini ise Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'da yakalanarak Türkiye’ye getirildiği öğrenildi.