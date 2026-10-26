Sadece 48 ilde olan o dev cihaz Düzce’ye kuruldu: Çevre illere mecburi taşınma çilesi son buldu!

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sağlık alanındaki yatırımların devam edeceğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde kanser tedavisiyle ilgili yatırımlarımız da inşallah gündeme gelmiş olacak. Biz tabii ki kimsenin bu hizmetlere ihtiyaç duymasını istemeyiz. Ancak insanoğlunun yaratılışı ve doğanın kanunu böyle. Ne yazık ki hastalık da bizim için bir imtihan. Hasta olmak hayatın bir gerçeği. O yüzden biz de sağlık alanında kendimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz" dedi. "Bu cihaz sadece 48 ilde var" AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise, PET-CT cihazının Düzce'ye kazandırılması için yoğun çaba harcandığını ifade ederek, "Malumunuz, bu tür cihazlar belli nüfus ölçeğine ulaşan illere veriliyor. Daha önce anjiyo cihazıyla ilgili de benzer bir süreç yaşamıştık. Görüşmeler yaparak o cihazı da devlet hastanemize kazandırmıştık. PET-CT cihazı da belirli nüfusun altındaki şehirlere kolaylıkla verilemiyor. Sağlık planlaması kapsamında bu cihaz şu anda Türkiye'de sadece 48 ilde bulunuyor. Düzce'ye kazandırılması için çok çaba sarf ettik. Bütçesi oldukça yüksek bir cihaz. Sadece Düzce'ye değil, çevre illerdeki hastalara da hizmet verecek. Keşke kimsenin ihtiyacı olmasa" diye konuştu.