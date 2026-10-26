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Türkiye
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Sadece 48 ilde olan o dev cihaz Düzce’ye kuruldu: Çevre illere mecburi taşınma çilesi son buldu!

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Sadece 48 ilde olan o dev cihaz Düzce’ye kuruldu: Çevre illere mecburi taşınma çilesi son buldu!

Düzce’de sağlık alanında çığır açacak dev bir hizmet hayata geçirildi. Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurulumu tamamlanan yüksek bütçeli PET-CT cihazı, kanser hastalıklarının teşhisi ve tedavi süreçlerinin takibi için vatandaşların hizmetine sunuldu. Türkiye'de yalnızca 48 ilde bulunan bu kritik teknoloji sayesinde, Düzceli hastaların Sakarya, Bolu ve Kocaeli gibi çevre illere gitme zorunluluğu tamamen sona erdi.

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Foto - Sadece 48 ilde olan o dev cihaz Düzce’ye kuruldu: Çevre illere mecburi taşınma çilesi son buldu!

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sağlık alanındaki yatırımların devam edeceğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde kanser tedavisiyle ilgili yatırımlarımız da inşallah gündeme gelmiş olacak. Biz tabii ki kimsenin bu hizmetlere ihtiyaç duymasını istemeyiz. Ancak insanoğlunun yaratılışı ve doğanın kanunu böyle. Ne yazık ki hastalık da bizim için bir imtihan. Hasta olmak hayatın bir gerçeği. O yüzden biz de sağlık alanında kendimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz" dedi. "Bu cihaz sadece 48 ilde var" AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise, PET-CT cihazının Düzce'ye kazandırılması için yoğun çaba harcandığını ifade ederek, "Malumunuz, bu tür cihazlar belli nüfus ölçeğine ulaşan illere veriliyor. Daha önce anjiyo cihazıyla ilgili de benzer bir süreç yaşamıştık. Görüşmeler yaparak o cihazı da devlet hastanemize kazandırmıştık. PET-CT cihazı da belirli nüfusun altındaki şehirlere kolaylıkla verilemiyor. Sağlık planlaması kapsamında bu cihaz şu anda Türkiye'de sadece 48 ilde bulunuyor. Düzce'ye kazandırılması için çok çaba sarf ettik. Bütçesi oldukça yüksek bir cihaz. Sadece Düzce'ye değil, çevre illerdeki hastalara da hizmet verecek. Keşke kimsenin ihtiyacı olmasa" diye konuştu.

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Foto - Sadece 48 ilde olan o dev cihaz Düzce’ye kuruldu: Çevre illere mecburi taşınma çilesi son buldu!

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, cihazın kanser teşhisinde şehirdeki önemli bir eksikliği gidereceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Özellikle kanser konusunda yapılacak teşhislerde bu cihazın şehrimizdeki önemli bir eksikliği giderecek olması son derece kıymetli. Eğitim ve araştırma hastanesi kuracağız diyoruz, bunlar elbette çok önemli. Ancak böyle bir cihazın bu hastanede bulunması, çok sayıda hemşehrimizin Sakarya'ya, Bolu'ya veya Umuttepe'ye gitmek zorunda kalmasının önüne geçecek. Teşhislerin daha kolay yapılmasını sağlayacak."

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Foto - Sadece 48 ilde olan o dev cihaz Düzce’ye kuruldu: Çevre illere mecburi taşınma çilesi son buldu!

Düzce Valisi Mehmet Makas da yatırımın yoğun girişimler ve çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu çalışmalar gerçekten büyük bir gayretin, büyük bir emeğin ve Ankara'da gerekli yerlerde yapılan temasların bir sonucu. Düzce'miz 81 il arasında genç bir vilayet olabilir ancak en büyük vilayetlerin aldığı hizmetlere layık bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık konusundaki hassasiyetini biliyoruz.

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Foto - Sadece 48 ilde olan o dev cihaz Düzce’ye kuruldu: Çevre illere mecburi taşınma çilesi son buldu!

20-25 yıl öncesine baktığımızda şehir hastaneleriyle ilgili çok sayıda eleştiri vardı. Ancak pandemi döneminde bu yatırımların ne kadar gerekli olduğunu ve insanımıza ne kadar büyük hizmet sunduğunu hep birlikte gördük" ifadelerini kullandı.

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