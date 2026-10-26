Sadece 48 ilde olan o dev cihaz Düzce’ye kuruldu: Çevre illere mecburi taşınma çilesi son buldu!
Düzce’de sağlık alanında çığır açacak dev bir hizmet hayata geçirildi. Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurulumu tamamlanan yüksek bütçeli PET-CT cihazı, kanser hastalıklarının teşhisi ve tedavi süreçlerinin takibi için vatandaşların hizmetine sunuldu. Türkiye'de yalnızca 48 ilde bulunan bu kritik teknoloji sayesinde, Düzceli hastaların Sakarya, Bolu ve Kocaeli gibi çevre illere gitme zorunluluğu tamamen sona erdi.