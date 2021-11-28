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Spor Nani geri mi dönüyor?
Spor

Nani geri mi dönüyor?

Ligin namağlup lideri ve bu sezon fırtınalar estiren Trabzonspor'un çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'nun yerine Luis Nani'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 14:40:00 -
Nani geri mi dönüyor?

2015-16 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Luis Nani, MLS ekibi Orlando City'yle yollarını ayırdığını açıkladı. Bu gelişme üzerine Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde Luis Nani'yi transfer edeceği öne sürüldü.

Trabzonspor'un çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho'nun yerine Luis Nani'yi transfer etmek istediği iddia edildi. Gervinho'nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Bordo-Mavililer, oyuncunun yerini Luis Nani ile doldurma amacında.

Trabzonspor, Orlando City ile yollarını ayıran ve formunu koruyan 35 yaşındaki futbolcuyu 'risksiz transfer' olarak görüyor. Takımın ekonomik dengesini bozmak istemeyen Bordo-Mavililer, Gervinho sorununu hallettiği gibi Luis Nani için resmi temaslara başlayacak.

Portekizli futbolcu Fenerbahçe formasıyla 47 maçta forma giyerken, 12 gol ve 13 asistlik bir peformans sergiledi. 35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

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