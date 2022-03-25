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Kadın - Aile Nane limon tarifi: Soğuk algınlığı ilacı, balgam söktürücü!
Kadın - Aile

Nane limon tarifi: Soğuk algınlığı ilacı, balgam söktürücü!

Kuru nane olsun taze nane olsun nane çayı faydaları saymakla bitmiyor. Kuru ve taze halde mutfaklarımızdan eksik olmayan nane, pek çok şekilde tüketilebilmektedir. Nane limon nasıl yapılır, faydaları nelerdir haberimizde...

Yeniakit Publisher
2022-03-25 11:08:00 - 2022-03-25 11:42:34
Nane limon tarifi: Soğuk algınlığı ilacı, balgam söktürücü!

Nane çayı içerisinde barındırdığı mineraller sayesinde, midede bulunan asitlerin dengelenmesine yardımcı olur. Olası mide problemlerine karşı engel olmaktadır. 

Kış aylarında sık sık tüketilen nane limon, enfeksiyonlara karşı en çok tercih edilen bitki çaylarından biridir. Nane ve limonun birleşimiyle oluşan bu çay, aslında bağışıklık sistemini düzenlemede ve her türlü hasarı onarmada oldukça etkilidir. Aynı zamanda nane limon çayı vücudu temizler ve beyaz kan hücrelerine güç sağlayarak hastalıkları engellemeye yardımcı olur.

Nane limon çayı faydaları

  • Özellikle grip için etkilidir.
  • Sindirimi kolaylaştırır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Yüksek miktarda C vitamini içerir.
  • Midenin rahatlamasını sağlar.
  • Güçlü bir antiseptik etkisi vardır.
  • Cilde fayda sağlar.

Nane limon nasıl yapılır?

Bir cezveye 1.5 su bardağı su ekleyin ve ocağa alın. İçerisine 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 dal taze nane ve küçük küçük dilimlenmiş yarım limonu ekleyerek pişirin. Su kaynamaya başladığında hafifçe karıştırın ve demlenmesi için 2-3 dakika bekleyin. Ardından nane limonun suyunu süzerek bir fincana alın. İçerisine isteğe göre 1 çay kaşığı şeker veya 1 tatlı kaşığı bal ekleyerek karıştırın ve soğumadan için. 

Dilerseniz, 1 dilim zencefil ekleyerek aromatik bir tat elde edebilirsiniz.

Nane limon günde kaç fincan içilebilir?

Sağlıklı yetişkin bireyler, günde 1-2 fincan nane limon içebilir. Ancak 2 fincandan fazla tüketilmesi önerilmemektedir. Çok fazla içilen nane çayı, rahim içi zarındaki hücreleri tahrip edebilir. Bu da hamile kalma olasılığını azaltabilir.

Hamilelikte nane limon çayı içilir mi?

Hamilelerde Beta-HCG hormonunun artması sonucu mide bulantısı gibi önemli rahatsızlıklar belirti göstermektedir. Mide bulantısını hafifletmek için uzmanların görüşüne göre nane limon tercih edilebilir. Ayrıca nane limon çayının bebek içinde hiçbir zararı olmadığı düşünülmektedir.

Nane limonu kimler içemez?

Nane limon ölçülü bir şekilde tüketilmeli, hiçbir zaman aşırıya kaçılmamalıdır. Aşırı tüketilmesi, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Reflüsü olan kişilerin nane limon tüketmesi sakıncalıdır.

Ülser ve gastriti olan kişilerin nane limon tüketmesi önerilmemektedir.

Siroz veya karaciğer yetmezliği olan kişilerin ve interferon tedavisinde olan kişilerin nane limon tüketmesi kesinlikle önerilmemektedir.

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