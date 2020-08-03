Nakiller ne zaman başlayacak? 9. 10. 11. 12. sınıf lise nakil işlemleri ne zaman?

10 Ağustos tarihinde lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr'den sorgulanacak. Tercih sonuçlarına göre öğrenciler boş kontenjanı bulunan okullar için nakil isteyebilecek. Lise nakil işlemleri e-devlet üzerinden MEB Öğrenci Nakil İşlemi sayfasından yapılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kayıtlı olduğunuz öğretim kurumları arasındaki nakil işleminizi bu sistem üzerinden yapabilirsiniz. İsminizin yanında bulunan bağlantıyı takip ederek, nakil sistemine ve detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. Yerel yerleştirme okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

Okul nakilleri ne zaman başlayacak?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları da 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. 1. Nakil Tercih sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. MEB tarafından alınacak 2. Nakil Tercih Başvuruları ise 17-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları 24 Ağustos'ta ilan edilecek. LGS yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları alıcak. Adaylar başvurularını, 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.