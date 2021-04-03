Ücretsiz izin maaşı yattı mı? Koronavirüs salgınıyla birlikte ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi destek ödemesi yapılıyor. Vatandaşlar, mart ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman geçeceğini araştırıyor. Nakdi destek bu hafta yatar mı?

Nakdi destek maaşı ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, mart ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Nakdi destek maaşı ne zaman bitecek?

Nakdi destek maaşı alanlar ödemelerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Ücretsiz izin maaşı ve işten çıkarma yasağı 17 Mayıs 2021’de sona erecekti ancak alınan kararla ödemeler 2 ay daha uzatıldı. Nakdi destek maaşı 17 Mayıs 2021’de sona erecek.