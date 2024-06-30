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Yerel Nahçıvan'da öldürdü Kars'ta yakalandı!
Yerel

Nahçıvan'da öldürdü Kars'ta yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-06-30 21:49:00 -
Nahçıvan'da öldürdü Kars'ta yakalandı!

Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Azerbaycan uyruklu katil zanlısı Kars'ta yakalandı.

Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Azerbaycan uyruklu katil zanlısı Kars'ta yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mescitli Yol Kontrol Noktasında, şehirler arası seyahat firmasına ait yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekiplerce otobüste yapılan kimlik sorgulamasında Azerbaycan uyruklu K.H'nin (50), Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde işlenen cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le arandığını belirledi.

Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan K.H, iade işlemlerinin yapılması için İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
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